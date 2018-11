Svensk politiker til Søren Pape Poulsen: Du gør klogt i at revidere dansk voldtægslovgivning

Det var disse domme og en intens generel debat om retsstatsprincipper, der banede vejen for parlamentets voldtægtskommission i 2014.

Teorien om at ’ikke-samtykke’ skal udtrykkes, fordi vilje ellers er antaget, var det første spørgsmål, som kommissionen skulle tage stilling til.

Kommissionen konkluderede, at loven grundlæggende burde moderniseres ud fra ideen om, at beslutningen om at deltage i den seksuelle akt skal udtrykkes, og at intet kan eller vil blive antaget. Udgangspunktet er, at det ikke længere må være en ulempe for sagsøgere, at de har handlet passivt.

Kommissionen præsenterede sit forslag i det tidlige forår i år, og Riksdagen gennemtrumfede enstemmigt den nye lov – uden forbehold – i maj.

Formålet med den nye opbygning af loven er dels at sætte en ny normativ standard og dels lovmæssigt at give klart udtryk for, at mangel på frivillighed har juridiske konsekvenser. Strafferetten har en særlig rolle i at klarlægge og dermed ændre forkastelig adfærd.

I Sverige har strafferetten for eksempel bidraget til at ændre opfattelsen af voldtægt i ægteskab. Og nu også definitionen af, hvad voldtægt er.

Når det er sagt, vil jeg også gerne berolige politiske og juridiske kritikere:

Vi har aldrig i vores arbejde med voldtægtslovgivningen set bort fra de strafferetlige principper. Høje beviskrav gælder præcist her som ved alle andre forbrydelser, og bevisbyrden er aldrig blevet vendt om. Det er op til anklagemyndigheden at bevise, at gerningen har fundet sted uden samtykke. ’

I Sverige anmeldtes i 2017 flere end 22.000 seksualforbrydelser, hvoraf 7.370 blev betegnet som voldtægt. I 92 procent af tilfældene var offeret en kvinde mellem 16 og 24 år.