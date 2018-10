Retsordførere: Sex uden samtykke er voldtægt, og det skal loven afspejle

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Sex uden samtykke er voldtægt. Det lyder indlysende, men er det ikke i dagens Danmark.

For nylig oplevede vi igen en sag, hvor en række unge mænd blev frifundet for gruppevoldtægt. Årsagen var, at kvinden ikke sagde fra.

Derfor var de unge mænd måske ikke klar over, at kvinden ikke deltog frivilligt, lød det i dommen.

Det skriger til himlen, at vores lovgivning tolkes på den måde, at hvis en kvinde ikke aktivt siger fra, så kan der ikke være tale om en voldtægt.

En halvt bedøvet kvinde, der er for omtåget til at sige fra og derfor bliver seksuelt udnyttet af tre forskellige mænd i en busk en sen nattetime, risikerer derfor at få sin sag afvist

Det er desværre langtfra første gang, at vi hører om den type af sager. Det er ofte de samme forhold, som går igen: gruppevoldtægt, stor aldersforskel mellem offer og gerningsmand og et offer, som var påvirket af stoffer eller alkohol.

Alt sammen noget, som tyder på, at den seksuelle kontakt ikke har været frivillig. Og som betyder, at det kan være svært for offeret at sige fra.

Enten fordi ofret var bange, eller fordi ofret simpelthen var i en fysisk tilstand, hvor det ikke var muligt at sige fra.

Den seksuelle frihed og retten til at bestemme over sin egen krop er noget af det mest grundlæggende i vores samfund. Det er derfor også helt grundlæggende, at alle seksuelle handlinger selvfølgelig må bygge på frivillighed.

I dag afgøres sager om voldtægt ud fra, om det kan bevises, at offeret har været udsat for vold, tvang eller trusler. Og om offeret har sagt fra.

Det kan hverken ofrene eller samfundet være tjent med.

Derfor vil vi have en lovgivning, der soleklart slår fast, at begge parter har et ansvar for, at seksuelle handlinger kun finder sted, når parterne er enige. Forelå der et samtykke, eller gjorde der ikke?

Det betyder konkret, at domstolen skal se på, hvordan den tiltalte har handlet for at sikre sig, at de seksuelle handlinger skete frivilligt. Man kan kun dømme en person for voldtægt, hvis det bevises, at der ikke var samtykke.

Mange har desværre forsøgt at latterliggøre forslaget om samtykke. Skal man nu indgå skriftlige kontrakter med sin kæreste eller kone, hver gang man skal have sex? Selvfølgelig skal man ikke det.

Forsøgene på at latterliggøre forslagene vidner desværre om en mangel på forståelse for det meget store problem, vi har i Danmark.

Ti lande i Europa har allerede ændret deres lovgivning, herunder Tyskland, England, Luxembourg og Belgien, hvor voldtægt nu defineres på basis af manglende samtykke. Alt tyder på, at det fungerer udmærket.

Herhjemme har vi også haft debatten. I 2016 stemte vi sammen med Enhedslisten for et forslag om en ny definition af voldtægt i straffeloven baseret på krav om samtykke.

Desværre stemte regeringen, Dansk Folkeparti og Alternativet imod. Forslaget blev derfor aldrig en realitet. Siden har vi set endnu flere eksempler, som udstiller det urimelige i vores nuværende lovgivning.

Også eksperter har peget på, at vores lovgivning må moderniseres. Desværre har regeringen siddet på hænderne. Det kan vi ikke længere acceptere.

Derfor er vores besked til justitsminister Søren Pape Poulsen klar: Stram op på lovgivningen, så den kommer til at afspejle vores grundlæggende værdier om retten til at bestemme over sin egen krop.