Tidligere PET-chef: ’Det handler jo for pokker om borgernes retssikkerhed’

En septemberaften i 1978 stod den bulgarske systemkritiker Georgi Markov og ventede på bussen på Waterloo-broen i London, da han pludselig oplevede et stik i låret. En forbipasserende tabte sin paraply, mumlede »undskyld« og steg ind i en taxa. Ifølge The Telegraph tænkte Markov ikke videre over hændelsen, men tre dage senere var han død af høj feber. Med spidsen af en paraply havde nogen injiceret en dødelig dosis ricin ind i Markovs ben. Jagten på gerningsmanden er højst sandsynligt årsagen til, at PET i 2015 for første gang genoplivede en sag fra sit historiske arkiv.

Paraplymordet har nemlig klare paralleller til en af i alt fem operative sager, PET omtalte i en redegørelse til Folketingets retsudvalg i maj. Baggrunden var, at Politiken henover foråret beskrev, hvordan PET i årevis har ført et arkiv med historisk bevaringsværdige oplysninger, som justitsministeren og retsudvalget ikke kendte til. Her kunne PET give sig selv adgang til at tilgå oplysninger, efter de formelt var slettede. En proces, PET kaldte for ’logisk sletning’.

Ifølge eksperter satte ordningen reelt PET-lovens slettefrister ud af kraft og underminerede dermed borgernes ret til beskyttelse mod livslang registrering hos efterretningstjenesten. Ordningen gav til gengæld også PET mulighed for at genoplive døde sager, når operative hensyn talte for det. Det blev nødvendigt i 2015, skriver PET i sin redegørelse, da udenlandske samarbejdspartnere efterforskede drabet på »en kendt udenlandsk systemkritiker«. Sandsynligvis var det drabet på Georgi Markov.

PET skriver det ikke direkte, men fra oplysningerne synes det klart, at den genoplivede sag omhandler dansk-italieneren Francesco Gullino, der i årtier har været mistænkt for at være Georgi Markovs drabsmand. Ifølge PET omhandler sagen en oprindeligt udenlandsk statsborger, der kom til Danmark i 1970’erne, blev dansker i 1980’erne og afhørt i starten af 1990’erne for medvirken til drabet på en udenlandsk systemkritiker. De oplysninger passer til beskrivelsen af Francesco Gullino, der kom til Danmark i 1978 og blev dansk statsborger, inden han i 1993 blev afhørt i 11 timer af PET for sin mulige rolle i paraplymordet.

Vedkommende blev ifølge PET-redegørelsen også sigtet efter spionageparagraffen, men aldrig tiltalt, og forlod kort efter landet. Det stemmer overens med historien om Francesco Gullino, der efter tiltalefrafaldet forlod Danmark i 1990’erne. Han formodes at bo i en lille by ud for Wien i Østrig.





Tunnelsyn

Hvis sagen omhandler Gullino, er den et sjældent indblik i PET’s fortsatte arbejde med oplysninger, der i PET-lovens forstand egentlig er slettede. Når de ikke faktisk slettes, sker det af hensyn til Rigsarkivet, som indsamler data fra PET og andre myndigheder til brug for fremtidens historieskrivere.

Da Politiken i foråret skrev om det logisk slettede arkiv, lovede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) handling og krævede det lukket. Oplysningerne skulle overføres til Rigsarkivet, fastslog ministeren. Men nu viser det sig, at der fortsat ikke er nogen ekstern kontrolmyndighed, som skal høres, når PET vil genoplive en ’slettet’ sag hos Rigsarkivet.

Den manglende kontrol med PET’s adgang til sit logisk slettede arkiv – som nu gentager sig hos Rigsarkivet – forundrer Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef i PET. Politiken har forelagt ham de fem sager, PET har genoplivet af operative hensyn.

»Som PET beskriver de fem sager, er der en klar efterforskningsmæssig relevans, som gør det helt forståeligt at genoplive dem. Det jeg virkelig ikke forstår er, hvorfor der fortsat ingen ekstern kontrol er med adgangen til det historiske arkiv. Det handler jo for pokker om borgernes retssikkerhed«, siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Den tidligere chefkriminalinspektør og operative chef forklarer, at efterretningstjenestens ansatte er vant til at spørge andre myndigheder om lov, inden de foretager indgreb i borgernes privatliv. For eksempel skal PET indhente dommerkendelse, når de telefonaflytter, logger internetdata eller ransager et hjem. Bonnichsen kan ikke se, at en lignende kontrol med adgangen til de historiske arkiver kan besværliggøre PET’s arbejde.

»Det kan ikke være mere til hinder for PET’s arbejde, end det er til hinder, at PET skal gå til retten for at få en kendelse til indgreb. Og det er dagligt arbejde. PET står da kun stærkere ved, at en uafhængig myndighed vurderer, om tjenestens argumenter er gode nok. Jeg begriber ikke, hvorfor PET ikke har gjort opmærksom på problemstillingen. Der er sådan en tendens til i øjeblikket, at man værner om det hemmelige materiale, ud over hvad der er rimeligt. Der er et tunnelsyn, som er bekymrende«, siger Bonnichsen.





Hul i loven

Politiken ville gerne have interviewet PET-chef Finn Borch Andersen om brugen af det historiske arkiv, herunder også om lovgivningen er fornuftig, men det ønsker han ikke. I en mail skriver PET:

»PET finder ikke i øvrigt at burde udtale sig om hensigtsmæssigheden af gældende lovgivning på området, men PET kan oplyse, at efterretningstjenesten ikke har anvendt materiale afleveret til Rigsarkivet operativt«.

Generelt oplyser PET at den sidste rest af fysiske dokumenter fra det logisk slettede arkiv, i sommer blev overført til Rigsarkivet. Dertil er PET så småt begyndt at overføre elektroniske systemer til Rigsarkivet, som justitsministeren bad om.

Det er dog en begrænset del af PET’s sager, der er lagret elektronisk, og som har nået slettefristerne på 10 og 15 år. Selv om PET fik sit første EDB-system i 1989, blev alle sager fortsat behandlet fysisk frem til 2008, hvor egentlig digital sagsbehandling blev indført for nye sager. Det er dog ikke til hinder for, at sager kan slettes før tid, hvis de vurderes at være irrelevante for tjenestens arbejde, og dermed tidligere overføres til det historiske arkiv.