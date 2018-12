Ekspert sår tvivl om dom: Dansk-somalisk forældrepar har ikke fået omskåret deres døtre

Både Byretten og Landsretten er nået frem til, at et dansk-somalisk forældrepar fra Fredericia har fået omskåret to af deres døtre på en rejse til Afrika.

Men nu har familien fået en internationalt anerkendt ekspert i omskæring til at undersøge pigerne.

P1 Orientering har fået adgang til at læse ekspertens rapport. Her står, at begge piger har helt normale kønsorganer, og at intet underbygger de vurderinger, der ligger til grund for dommen.

Derfor anmoder familiens forsvarer, Bjørn Elmquist, nu om at få sagen genoptaget via den Særlige Klageret. Det er den eneste instans i Danmark, der kan genåbne en retssag, når alle appelmuligheder er udtømte.

Den børnelæge, der foretog den oprindelige undersøgelse af pigerne, er positiv overfor at sagen genoptages.

»Det er godt, hvis det bliver taget op i Den Særlige Klageret, så der kan blive lavet en endelig vurdering«, skriver børnelægen til P1 Orientering.

Den internationale ekspert, der afviser at de to piger er omskåret, hedder Birgitta Essén.

Hun er professor ved universitetet i Uppsala og har speciale i omskæring. Hun står bag et stort antal undersøgelser af omskæringer i forbindelse med rets-, social, og asylsager i Sverige og USA. Her har hun både be- og afkræftet, at omskæring har fundet sted.

Hun bliver betegnet som »en af verdens førende eksperter« i omskæring af Charlotte Wilken, der er ledende overlæge på Gynækologisk og Obstetrisk afdeling på Hvidovre Hospital.

Charlotte Wilken er blevet forelagt Birgitta Esséns konklusioner.

Hun konkluderer, at der ikke er arvæv og at konsistensen af vævet er helt normalt. Hun kan mærke en klitoris, og hun har både følt og set, kan jeg se på hendes konklusioner, siger Charlotte Wilken.

Derfor er Charlotte Wilken overbevist om, at pigerne ikke er blevet omskåret.

»Jeg tror fuldt og fast på, at det er en korrekt konklusion, at der ikke er foretaget et operativt indgreb på de kvindelige kønsdele. Jeg vil overhovedet ikke være i tvivl om, at man skal tage Birgitta Esséns konklusioner for at være den rigtige version af denne sag«, siger Charlotte Wilken til P1 Orientering.

Det spiller ikke nogen rolle ifølge Charlotte Wilken, at Birgitta Essén undersøger pigerne flere år efter den oprindelige undersøgelse i 2015.

»Børns ar heler pænere end hos voksne, men fjernede organer, som klitoris eller kønslæber, kan ikke vokse ud igen«, siger Charlotte Wilken.

Uerfarne bag konklusion

Den oprindelige undersøgelse af pigerne, som ligger til grund for dommen, er foretaget af en børnelæge fra Odense Universitetshospital i samarbejde med to retsmedicinere. Ingen af dem havde før undersøgt omskæringssager, fremgår det af retssagen.

De konkluderede, at »begge piger var blevet omskåret«, herunder at »klitoris var bortskåret ved begge piger«.

Det kommer bag på børnelægen, at den konklusion bliver forkastet af en ekspert i omskæring, siger hun til P1 Orientering.

»Jeg kan af hensyn til tavshedspligt ikke udtale mig om den konkrete sag, men det er jo helt forfærdeligt, hvis der er sket en fejl. Og det overrasker mig meget, fordi vi var sikre i vores konklusion«, skriver børnelægen.

De to retslæger, der var med til den oprindelige vurdering af pigerne, ønsker ikke at kommentere sagen.

Optagelser og billeder fra undersøgelserne er også blevet vurderet af Retslægerådet, som konstaterer, at “der er foretaget en bortskæring af de øverste dele af de små skamlæber samt af den yderste del af klitoris” på begge piger.

Retslægerådet ønsker heller ikke at kommentere de nye oplysninger fra den svenske professor.

Gynækolog blev i tvivl i retten

Men Birgitta Essén er faktisk ikke den første ekspert, der udfordrer den vurdering, som retssagen hviler på. Pigerne er nemlig også blevet undersøgt af en gynækolog fra Privathospitalet Mølholm i Vejle.