Kommunen vil tage julehjælp fra alenemor med udviklingshæmmet datter – også fra sidste år

Lykken var stor sidst i november, da mailen med tilsagn om julehjælp på 2.000 kroner landede hos 46-årige Elisabeth.

»Det glæder mig så meget. 1000, 1000 tak for det. Hvor ser jeg nu frem til at kunne holde en dejlig jul med min datter. Jeg er så glad for det! Rigtig glædelig jul«, skrev Elisabeth tilbage til fonden, der for andet år i træk havde reddet julen.

Elisabeth bor i Kokkedal alene med sin 17-årige datter, der er fysisk og psykisk udviklingshæmmet. Gennem de seneste 5-6 år har hun været på kontanthjælp, blandt andet på grund af depression. Hun har et rådighedsbeløb på cirka 2.000 kroner om måneden, derfor valgte hun at søge om hjælp til julen.

»Jeg ville gerne kunne give min datter julegaver, købe et juletræ og ikke bare spise rugbrødsmadder juleaften«, siger Elisabeth.

Lykken varede kort. December var knap kommet i gang, før Elisabeth fik brev fra Fredensborg Kommune om, at de 2.000 kroner, hun havde modtaget i julehjælp, ville blive modregnet hendes kontanthjælp for januar.

Men Elisabeth kunne ikke nøjes med at aflevere årets julehjælp til kommune. Hun fik også et brev om, at hun skal tilbagebetale 2.000 kroner af sin kontanthjælp, fordi hun også modtog julehjælp sidste år.

»Jeg fik helt vildt dårlige nerver, da jeg læste det«, siger Elisabeth, som nu står til at miste sammenlagt 4.000 kroner.

Julehilsen fra kommunen

En medarbejder fra Fredensborg Kommune ringede til Elisabeth for at informere om den kommende modregning.

»Da vi afsluttede samtalen, sagde hun »god jul« til mig. Hvordan kunne hun sige god jul til mig efter den melding?«, siger Elisabeth.

I det ene brev skriver Fredensborg Kommune, at det vurderes, at Elisabeth har vidst eller burde have vidst, at hun modtog hjælpen uberettiget.

Fredag var det ikke muligt at få en kommentar til citat fra Fredensborg Kommune. Men til Politiken forklarer kommunen, at den ifølge loven er forpligtet til at modregne beløbet, fordi fonden har indberettet julehjælpen som indkomst.

Hos Ølgod El-Fond, som har tildelt julehjælpen, er revisor og bestyrelsesformand Ole Christiansen rigtig ked af situationen.

»Hvis pengene bliver modregnet kontanthjælpen, så er der jo ikke nogen mening i at uddele julehjælp«, siger han.

Ole Christiansen vil nu undersøge, om beløbet er blevet indberettet som indkomst. Hvis det er tilfældet, er der ifølge Ole Christiansen tale om en fejl.

På fredag går Fredensborg Kommune på juleferie, derfor skal det hele nå at falde på plads inden, hvis Elisabeth skal kunne holde jul med ro i sindet.

Elisabeth håber til det sidste på et julemirakel, der kan redde juleaften.

»Det behøver ikke være fint og flot – bare lidt hyggeligt«, siger hun.

Bisidderhjælpen, som rådgiver om sociale rettigheder, oplyser, at de i sidste uge fik 2-3 henvendelser fra folk, der har fået modregnet julehjælp.

Elisabeth ønsker ikke at stå frem med efternavn, men hendes identitet er kendt af redaktionen.