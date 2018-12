De er dømt for terror mod Danmark. Nu bliver de løsladt. Er de stadig en trussel?

I december 2010 blev en gruppe terrorister fra Sverige bremset, før de gennemførte en massakre på Jyllands-Posten. I denne måned bliver de løsladt. Men udgør de fortsat en trussel mod Danmark? Og hvad med de mange andre, som de senere år er dømt for at planlægge terror mod Danmark? De løsladte terrorister udgør en ny hovedpine for efterretningstjenesterne.

Ved halvottetiden om morgenen, 29. december 2010, gik en gruppe mænd fra Sverige i gang med at bede morgenbøn i en lejlighed i Herlev.

»Når I møder dem, der er vantro, så giv dem hug over halsen! Når I så har slået dem ned, så stram da lænkerne, indtil krigen lægger sine byrder, med henblik på enten benådning eller på løskøbelse bagefter!«, messede den unge mand, som ledte bønnen.

Med tanke på, at mændene i lejligheden var mistænkt for at ville bagbinde, skyde og halshugge medarbejdere på Jyllands-Posten, var det påfaldende, at de netop havde valgt et vers fra Koranen, som handler om at halshugge vantro.

De tre mænd var ikke klar over, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) havde installeret mikroskopiske kameraer i lejligheden og derfor kunne følge hvert et ord. I ly af natten havde PET også ransaget mændenes bil, og i den havde de fundet en maskinpistol, ammunition og 200 hvide plastikstrips, som kunne bruges til at bagbinde medarbejderne på Jyllands-Posten. Derfor gik der heller ikke lang tid, før lejligheden i Herlev blev stormet af betjente fra aktionsstyrken, som anholdt de tre terrorister, mens en fjerde blev anholdt i Stockholm. De fik senere hver 12 års fængsel for at planlægge terror.

Dermed blev de tilføjet til den lange liste over militante islamister, som i årene efter Muhammed-krisen blev dømt for terrorplaner mod Danmark. Især efter danske mediers genoptrykning af tegningerne i 2008 steg truslen mod Danmark eksplosivt, og stribevis af terrorangreb blev afværget.



Siden er årene gået, og de folk, som dengang blev dømt, begynder nu at komme ud af fængslerne.

Den sidste af terroristerne fra Vollsmose-sagen, der planlægge bombeangreb i Danmark i 2006, blev løsladt tidligere på året. ’Øksemanden’, som i 2010 forsøgte at dræbe tegneren Kurt Westergaard i hans hjem, er også på fri fod. Og svenske myndigheder har meldt ud, at de fire terrorister fra Sverige vil blive prøveløsladt inden årets udgang.

Løsladelserne af dømte terrorister er en ny udfordring for efterretningstjenester over hele Europa, også i Danmark. For spørgsmålet er, om terroristerne er kommet på bedre tanker, mens de har siddet indespærret, eller om de fortsat udgør en trussel mod samfundet?

Terrorister kan omvendes

Herhjemme forbinder de fleste nok PET med den slags operationer, hvor aktionsstyrken stormer lejligheder for at pågribe terrorister, men siden 2012 har PET haft et exitprogram rettet mod folk, der er en del af ekstremistiske miljøer.

Programmet er baseret på frivillighed – de radikaliserede personer skal selv være interesserede i at ændre livsbane. Strategien går ud på, at PET henvender sig til målpersonerne og gennem ’åbne og anerkendende samtaler’ forsøger at trække dem væk fra det ekstremistiske miljø.

Vi ser helt konkrete resultater. Der er personer, som har været en del af vores exitforløb, og hvor vi mener, at vi har været med til at reducere truslen Henrik Bjelke Hansen, afdelingschef i PET’s forebyggende afdeling

Henrik Bjelke Hansen, som er afdelingschef for PET’s forebyggende afdeling, fortæller, at programmet er rettet mod personer, som allerede er en del af ekstremistiske miljøer, og at PET både fører samtaler med dømte terrorister og personer, som stadig kun er i risikozonen for at bevæge sig i en voldelig retning.

»Det er PET’s opgave at forebygge trusler, og vores exitindsats handler i bund og grund om at reducere truslen. Indsatsen skal forebygge, at de pågældende begår terror eller radikaliserer andre. Den store fordel ved, at efterretningstjenesten selv kan iværksætte forebyggende indsatser, er, at det ofte er os, der har den bedste indsigt i de ekstremistiske miljøer. Så det er en efterretningsdrevet indsats, hvor vi kan oversætte efterretninger til konkrete handlinger, der forebygger trusler«, fortæller Henrik Bjelke Hansen:

»De forebyggende indsatser står ikke alene. Der er jo også klassiske politi- og efterretningsmæssige indsatser, som vi skal gøre brug af, hvis de pågældende overtræder den røde linje. Når vi taler om de terrordømte, så handler indsatsen jo om at forebygge gentagelseskriminalitet. Og hvis de på ny begår strafbare handlinger, så skal vi selvfølgelig komme efter dem med de mere klassiske instrumenter«.

Henrik Bjelke Hansen understreger, at der ikke er en fast formel for exitprogrammerne. Hver person har forskellige behov, og derfor er indsatsen skræddersyet til den enkelte. Der er ingen garantier for, at indsatsen virker, men ifølge Henrik Bjelke Hansen er det ofte tilfældet.



»Vi ser helt konkrete resultater. Der er personer, som har været en del af vores exitforløb, og hvor vi mener, at vi har været med til at reducere truslen«, siger han.

Narkomaner på afvænning

Danmark er langtfra det eneste land, hvor myndighederne forsøger at få dømte terrorister på andre tanker.



I bogen ’Leaving Terrorism Behind’ har en række internationale terrorforskere samlet erfaringerne fra 20 lande, som tilbyder rehabiliteringsprogrammer til ekstremister, og bogen viser, at selv de mest dedikerede tilhængere af Osama bin Laden kan blive omvendt.

Erfaringerne viser, at den enkelte terrorist eller ekstremist selv skal være indstillet på forandring, og at myndighedernes tilgang skal tilpasses den enkelte. Overordnet set handler det om at tilbyde terroristen en vej ud af ekstremismen og tilbage til det normale samfund, men vejene ud er forskellige. For nogle terrorister kan det virke at tale med en moderat imam. For andre handler det om resocialisering gennem hjælp til at få job, bolig og uddannelse, mens det for tredje er afgørende at komme ud af ekstremismen for at bibeholde familierelationer.

Tidligere operativ chef i PET Frank Jensen mener, at det er en svær opgave at omvende terrorister, men at indsatsen er godt givet ud for samfundet.

»Arbejdet svarer lidt til at få narkomaner på afvænning. Der er stor risiko for, at de vender tilbage til stofmisbruget, hvis der ikke er et alternativ. De har ikke andre venner eller kender andre. Hvor går man hen fra fængslet? Myndighederne skal kunne tilbyde noget, når de kommer ud af fængslet. Så de kan få en anden livsform. Ellers ender de højst sandsynligt, hvor de kom fra«, siger han.