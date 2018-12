Borgere myldrer til protestmøde: Det er uretfærdigt. Vi håber, at regeringen og Dansk Folkeparti bliver boykottet ved næste valg

Fremmødet ved borgermødet i Vordingborg er så stort, at politi og hjemmeværn er mødt op for at dirigere de mange biler i aftenmørket.

Og det er ikke kun de lokale, som er interesserede. Pressen er mødt op i stort tal, ifølge TV2 Øst har også internationale medier meldt deres ankomst.

Sagen er jo den, at vi har flere og flere, der skal sendes ud af Danmark. Derfor skal vi bruge noget mere kapacitet Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V)

Borgermødet handler om det kommende udrejsecenter, som regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med finansloven for 2019 besluttede, skal ligger på øen Lindholm mellem Møn og Sydsjælland.

Lindholm En lille ø i Stege Bugt ved Sydsjælland. Med finansloven for 2019 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at øen fremover skal huse uønskede udlændinge. Det drejer sig om personer på tålt ophold, udlændinge, der er udvist for kriminalitet eller af hensyn til statens sikkerhed, udviste fremmedkrigere samt afviste asylansøgere, der dømmes for overtrædelse af bl.a. straffeloven på eller omkring et udrejsecenter. Disse personer bor i dag på Kærshovedgår nær Ikast, hvor de bor sammen med ’almindelige’ afviste asylansøgere. Udrejsecenteret på Lindholdm skal huse maksimalt 125 personer og skal oprettes i 2021. Lokale borgere har siden finansloven blev præsenteret protesteret mod udrejsecenteret, som de frygter vil føre til øget kriminalitet i området. Derfor har politikere fra Christiansborg besøgt området til borgermøder. I aften er endnu et møde, hvor integrations- og udlændingeminister Inger Støjbjerg deltager.

Men den beslutning huer ikke de lokale. Heller ikke ægteparret Ib og Yvonne Jørgensen, begge pensionister, som Politiken møder i DGI-hallen i Vordingborg. De er mødt op til borgermødet i håb om at få politikerne til at droppe udrejsecenteret.

»Vi er ikke blevet hørt, og det er uretfærdigt. Kalvehave Havn bliver ødelagt. Det kommer til at gå ud over turismen. Vores huse bliver usælgelige, og det bliver utrygt. Det er en beslutning, som er blevet kørt ned over befolkningen«, forklarer Ib Jørgensen.

Lokale socialdemokrater i protest

Og hans opsummering svarer meget godt til de protester, der har lydt fra byrådet i Vordingborg, hvor alle partier - med undtagelse af Dansk Folkeparti - i begyndelsen af december sendte et åbent brev til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og finansminister Kristian Jensen(V), hvor de kalder beslutningen om et udrejsecenter på Lindholm »forhastet« og samfundsøkonomisk dyr.

På Christiansborg har alle oppositionspartier tidligere forklaret, at de er imod forslaget om at flytte de udviste udlændinge til Lindholm – alle oppositionspartier undtagen Socialdemokratiet.

Den lokale afdeling af Socialdemokratiet følger dog ikke partilinjen, for de er mødt op til borgermødet med et stort banner, hvorpå der står: »Vordingborg siger nej«.

Magnus Heunicke (S) er dog til stede på borgermødet og mener, at beslutningen om Lindholm er »forhastet«, og at man godt kan »granske landkortet lidt bedre«, uden dog at ville anvise en anternativ løsning.

Det kunne også ligge i Afrika

Politikerne har tidligere forsøgt at berolige lokale beboere, eksempelvis har Inger Støjberg sagt, at der vil være et massivt politiopbud ved udrejsecenteret, som vil forhindre kriminalitet i nærområdet. 6 politifolk på øen og 6 på Sjællandssiden, døgnet rundt.

Men det har ikke beroliget Yvonne og Ib Jørgensen, som ikke kan se, hvor de betjente skal komme fra.

Men hvis centeret ikke skal være på Lindholm, hvor skal det så være?

»Det ved jeg ikke. Der har været tale om Afrika. Man kan også bygge noget i en stor skov. Her har det store konsekvenser for området«, forklarer Ib Jørgensen, der håber, at politikerne bliver straffet for beslutningen.

»Vi håber, at regeringen og Dansk Folkeparti, bliver boykottet ved næste valg«.

Indenfor i hallen står folk langs lokalets vægge, for der er slet ikke stole nok til de mange fremmødte. På stolene ligger sedler, hvor man kan skrive et spørgsmål, som bliver sendt ind til politikerne.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) omringet af pressen og i fuld gang med at give interview, inden borgermødet skal begynde.

Hun har dog allerede inden mødet erklæret, at beslutningen om udrejsecenteret ligger fast.

»Sagen er jo den, at vi har flere og flere, der skal sendes ud af Danmark. Derfor skal vi bruge noget mere kapacitet: Derfor skal vi bruge et udrejsecenter«, siger ministeren og forklarer, at hun er komme for at høre på de lokales frustrationer.