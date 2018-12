Pernille Skipper: Lindholm er en afledningsmanøvre, der skygger for finanslovens drastiske indgreb i tusindvis af flygtninges liv

Men midt i postyret om ’smykkeloven’ blev det glemt, at det samme lovforslag bl.a. også indebar, at syriske krigsflygtninge fik forsinket deres ret til familiesammenføring i yderligere to år, at det blev lettere at inddrage flygtninges opholdstilladelser, at der blev indført høje gebyrer på sagsbehandling, og at asylansøgere fik færre penge at leve for. De dele af forslaget var langt mere skadelige. For de ødelægger chancerne for en god integration, hvis nyankomne flygtninge lever i usikkerhed over deres families skæbne, deres fremtid, og om der er mad på bordet. Men medierne koncentrerede sig om det stærke symbol.



Nu gentager historien sig. Midt i postyret om den øde ø fortæller medierne meget lidt om alle de andre drastiske forringelser i finanslovsaftalen. Det, der med et fint ord kaldes paradigmeskiftet, og som indebærer, at flygtninges ophold i Danmark per definition skal gøres midlertidigt. Mest iøjnefaldende kommer paradigmeskiftet til udtryk i beslutningen om, at integrationsydelsen nu ikke længere må kaldes integrationsydelse, men skal hedde ’selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse’. Og ikke mindst, at denne ydelse bliver kraftigt beskåret fra et niveau, der i forvejen var så lavt, at Institut for Menneskerettigheder for nylig rejste spørgsmålet, om ydelsen var i strid med grundloven.



Målet er, at flygtninge ikke skal blive en del af det danske samfund, for de skal vende hjem. Slagord, som højrefløjen har turneret med siden 1990’erne, lyder, at ’flygtninge skal ikke gøres til indvandrere’. Men der kommer erfaringsmæssigt ikke fred og demokrati i de lande, flygtningene flygter fra inden for få år. De fleste krige og/eller diktaturer strækker sig over årtier som i Afghanistan, Iran og Irak. Der er altså ikke udsigt til, at flygtninge kan vende hjem.



Mens vi venter på fred, har det konsekvenser, at integrationen er droppet. Dogmet om at standse enhver integration for at undgå at ’gøre flygtninge til indvandrere’ vil skabe en fattig underklasse af dårligt uddannede, lavtlønnede mennesker, der ikke behersker det danske sprog, og som lever på kanten af samfundet. Om de kan vende hjem til Syrien eller Eritrea om to, fem eller ti år, vil fortsat afhænge af, hvordan forholdene i de lande udvikler sig – ikke af, om regeringen og DF har formået at forhindre dem i at lære dansk eller gennemføre en uddannelse. I mellemtiden vil vi skulle håndtere en befolkningsgruppe, som lever midt iblandt os uden de samme rettigheder og muligheder som os andre. Det bliver et samfund præget af ulighed og diskrimination. Det er både skidt for den minoritet, det rammer, og resten af samfundet.