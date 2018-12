Jeg vil hellere holde jul med fremmede end at være tilskuer til andres jul

I min glimtende julekjole sidder jeg i bussen på vej ind for at mødes med en fuldstændig fremmed mand. Det eneste, jeg ved, er, at han hedder Michael, og at vi skal tilbringe juleaften sammen.

Fra vinduespladsen ser jeg i glimt ind i de københavnske stuer, hvor juletræernes gyldne lys lyser de hjemmeflettede hjerter op. Flæskestege og andestege får køkkenruderne til at dugge, mens børn løber rundt med en blanding af glæde og spænding.

Jeg har også børn. To styk. Bare ikke i aften. Hver anden juleaften fejrer de med deres far, og de år springer jeg julen over. Når andre hører, jeg skal sidde alene juleaften, foreslår de som regel, at jeg kan melde mig som frivillig til at servere sovs og kartofler for de mennesker, som ikke har nogen at holde jul med.

Selv om ideen er god, og tanken er ædel, må der være andre måder at holde jul på som delemor. Jeg har fundet en privat fest gennem noget, der hedder Singleplus.dk. Det er en side for enlige forældre, hvor medlemmerne selv slår arrangementer op både med og uden børn.

Det er her, Michael kommer ind i billedet. Vi har begge tilmeldt os aftnens fest med titlen ’ÜberCool VoksenJul’. På deltagerlisten er der en lille flamme ud fra Michaels navn, hvilket betyder, at han er ledsager og kan tage dig i hånden, hvis du har det lidt stramt med at troppe op alene.

Dating eller ej?

På Hovedbanegården finder jeg Michael ved at kigge lidt søgende på alle mænd med briller, som går forbi, indtil Michael returnerer mit blik. Det er koldt udenfor, og tiden er god, så vi tager et glas varm gløgg på en engelsk pub.

Michael, 45 år, er delefar til tre børn. I de 18 år, han var sammen med sin ekskone, holdt de altid juleaften med hendes forældre, og den tradition har de valgt, at børnene skal fortsætte med. I stedet holder han jul med børnene lille juleaften, hvilket efterlader en tom plads i kalenderen 24. december.

»Jeg kunne godt være hos mine forældre, men de fejrer ikke jul, så det ville bare blive en aften foran fjernsynet«, siger Michael.

Jeg spørger ham, hvad det Singleplus egentlig går ud på – er det dating eller ej?

Han fortæller, at det er forskelligt, hvordan folk bruger siden. Nogle søger efter aktiviteter sammen med deres børn, andre deltager kun i arrangementer uden børn for at udvide vennekredsen eller for at finde kærligheden, selv om det som udgangspunkt er en grundliggende tanke om, at det ikke er dating.

»Når man sætter en masse singler sammen, så vil der altid være nogen, der scorer hinanden«, siger Michael. Han bruger det selv både til dating og til at udvide sit netværk, hvilket har resulteret i flere gode venskaber.

Vi efterlader de sidste rosiner på bunden af vores glas og tager toget mod Nørrebro.

I den treværelses lejlighed er 14 af aftenens 33 gæster ankommet. Jeg mærker fordelen ved at have mødtes med min ledsager inden. Stemningen er en smule akavet, selv om flere af gæsterne tydeligvis har truffet hinanden før til andre arrangementer. Der går en lige linje gennem den lille julepyntede stue med kvinderne siddende i sofaen og på klapstole i den ene side af rummet, og i den anden side står mændene.