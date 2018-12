Psykologer om grænseløs og seksualiseret adfærd: Flygtningebørn skal direkte i behandling efter flugt

Vi ved godt, at flygtningebørn bærer traumer med sig. De har været vidner til krig, og de har måske mistet mennesker, de elsker. Men med flygtningestrømmene gennem Europa i især 2015 og 2016 kom en ny, større gruppe flygtningebørn til Danmark: De uledsagede.

En del af de børn blev på rejsen mod og gennem Europa påført nye traumer.

På Januscentret, der behandler børn med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd, har man indtil for et par år siden stort set kun haft børn i behandling med dansk kulturbaggrund. Men det har ændret sig. De seneste par år har de fået flygtningebørn i behandling, viser centrets statusrapport. Der er tale om en mindre gruppe af hovedsagelig uledsagede flygtningebørn i stor mistrivsel, fortæller direktør Mimi Strange.

»Det er børn, som ikke alene bærer krigstraumer og voldstraumer med sig, men som også under en langvarig flugt mod Danmark har været udsat for uhyrligheder. De er multitraumatiseret. Nogle fortæller, at de har sultet og tørstet undervejs og har måttet betale med seksuelle ydelser for at få mad og drikke. Og der har ikke været nogen til at passe på dem«.

Når disse børn er kommet i behandling på Januscentret, er de typisk blevet henvist fra kommuner, hvor professionelle voksne har observeret bekymrende eller krænkende seksuel adfærd i forhold til andre børn. Der kan være tale om for eksempel upassende berøringer, tvangspræget pornografiforbrug og forsøg på anal og oral penetrering af andre børn.

Hos Reha-psykologerne, der har specialiseret sig i behandling af traumatiserede flygtninge, har psykologerne Sanne Bruun Andersen og Cavit Güven gennem de senere år også behandlet uledsagede flygtningebørn med grænseløs adfærd, herunder seksualiseret adfærd.

»Vi ser deres adfærd som en konsekvens af meget komplekse traumer. De var traumatiserede, inden de nåede til Europa. Og de er blevet traumatiseret på vejen hertil«, siger Sanne Bruun Andersen.

Overgreb i lejre

I 2016 slog hjælpeorganisationer som International Røde Kors og Røde Halvmåne alarm til regeringen i Grækenland. Anklager om omfattende seksuelle overgreb mod børn i græske flygtningelejre fyldte aviserne, og også FN rejste sagen over for de græske myndigheder. Det er den slags oplevelser, der har tilføjet især uledsagede flygtningebørn ekstra traumer.

»De her børn og unge har været alene på vej mod Europa gennem typisk et eller flere år. De har boet i flygtningelejre i Tyrkiet eller Grækenland, hvor der har hersket utrygge rammer med højrisiko for overgreb af voldelig og seksuel karakter. Vi har ikke tidligere oplevet så massive krænkelser af børn blandt flygtninge som under flygtningestrømmene i 2015 og 2016«, siger Cavit Güven.

Med de store flygtningestrømme i 2015 og 2016 eksploderede antallet af uledsagede flygtningebørn, der søgte asyl i Danmark. Fra få hundrede om året til over 2.000, da der kom flest. I dag ligger antallet igen på nogle hundrede årligt.

De børn, som kommer i behandling som følge af svære traumer, kom typisk til Danmark i den periode, hvor der kom mange, fortæller Cavit Güven. Børnenes reaktionsmønster kan være både indadvendt og udadvendt; de skærer i sig selv, får depressioner, angst, vrede, bliver voldelige eller har en seksualiserende tilgang til deres omgivelser.

Hos Dansk Røde Kors oplever de ansatte, der har med uledsagede børn at gøre, at nogle af dem kæmper med komplekse traumer som følge af uro i hjemlandet og flugten hertil. Men antallet af børn, der udvikler seksuel krænkeradfærd som reaktion, er ikke stort, lyder meldingen.