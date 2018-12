Far og mor gav ham verden som legeplads: Casper Steinfath er verdensmester i at lege på dybt vand

Jeg har ormet mig ned i en lidt klam våddragt. Jeg har fået luffer og sko på, men kan alligevel tydeligt mærke store kalksten under mine fødder, da vi bærer vores ’brædder’ ned fra klubhuset Nasa (North Atlantic Surf Association) i Klitmøller.

Kalken, der danner den forhøjning i havbunden, som sammen med Vesterhavets dovne, lange dønninger, der brækker på vejen ind, har gjort ’Cold Hawaii’ til en mærkevare.

I det øjeblik forstår jeg ikke, hvorfor jeg forlod mit skrivebord i København for at opsøge vinterblæst og meterhøje bølger. Artiklen skulle handle om at lege hele livet. Om jagten på spontanitet. Om den kreative fordybelse, hvor tid og sted viger for autentisk væren, det som den amerikanske fritænker Diane Ackerman har kaldt ’Deep play’.

»Når du er i bølgerne, kan du ikke være der halvhjertet. Tid og sted forsvinder, og du er bare der. Blot et øjebliks uopmærksomhed, så bliver du straffet«, siger 25-årige Casper Steinfath, firedobbelt verdensmester i Stand Up Paddle, om sin vandsport, der træner balance, reaktion og det, moderne mennesker måske har allersvært ved: at være til stede i nuet.

»Synes du, det var vildt? Det var naturen, der gjorde sådan her ved dig«, siger Casper Steinfath og prikker mig ganske blødt med to fingre i brystet.

Jeg ryster, fordi jeg først nu, da vi er kommet op igen, mærker kulden midt i december. Med det var også vildt, da jeg begyndte at padle, og den store bølge greb mig og skummede op omkring mine neoprendækkede ører. Det var medrivende. Ekstatisk.

Og ekstase – græsk for at være ude af sig selv – er forudsætningen for ’deep play’ ifølge Diane Ackerman. Man skal overgive sig og reagere instinktivt.

»Vi surfer nogle gange på bølger, der er så store som huset her«, siger han og peger på Spar-købmanden, hvor surferne rituelt plyndrer hylderne efter veloverstået leg. For Casper er det obligatorisk at snuppe en træstamme fra bagerens montre.

Vi møder engelske Simon, ’Oli’, der er på landsholdet i shortboard, ’Freddie’, der er fætter, Stinne og Mille. Som pjatter mellem kølediskene og reoler med særlig ’Cold Hawaii’-vin og øl.

Alle taler om, hvor fedt der var på Bunkers i går (et surfsted vest for klubben), og det bidrager til den hvalpede stemning, da hunden Naja, der er stukket af hjemmefra, kommer væltende ind i butikken og forsøger at tage selv fra reolen med hundelegetøj.

Måske handler det om et fællesskab, som kan stive en lidt af, inden man endnu en gang kommer ud helt alene, hvor man ikke kan bunde. Som man også kender det blandt skiløbere og klatrere.

Måske er det bare sådan, menneskedyret træner sine evner. Det mener i hvert fald Diane Ackerman, der kun har kunnet finde et dyr i verden, der ikke leger. Myren, som fra fødslen ved præcis, hvad den skal gøre, indtil den falder om, mæt af dage, men nok uden at der er sket det helt vilde undervejs.

Den magiske tang

Vi sætter os ind i ’Surfmobilen’, Casper Steinfaths store blågrå VW-bus, som er fyldt med brædder og håndklæder. Nu skal vi køre de 800 meter til Sibirien, et klitområde med sommerhuse, der putter sig for vinden. Her har Casper og hans lillebror Peter har haft base hele deres liv.

For deres amerikanske far og moderen fra Kolding ville give dem verden som legeplads. Så sommeren gik med surf og vandsport i Klitmøller, mens vinteren blev brugt i havet omkring Madeira og i La Grave i Frankrig, et kendt offpistested, hvor der kun er en lift op, og ingen pister på vejen ned, kun dyb sne.

I huset står faderen Mike Campbell, der er 68 år, i køkkenet og steger rødspætter, mens brændeovnen buldrer og varmer våddragterne. Mens Oli og Casper sætter sig til at se VM i surf fra Hawaii og tjekke næste dags vind og dønninger på ’Magic Seaweed’.

»Jeg ville bare ikke være en af dem, der sad fast i morgentrafikken«, fortæller faderen, der havde en lang ungdom med surf på strandene i Californien. Og da han fik børn i en alder af 41 år, var det vigtigste, han kunne give sine børn, tid. Nå, ja og surf.

»Min egen far brugte alt for megen tid på sit arbejde. Den fejl vil jeg ikke lave. Alle siger, de har så travlt. Og ingen har tid til noget«.

Casper blev udsat for voldsom bølgegang, fra han kunne gå. Hans far lod ham og broderen ligge på et stort tandemsurfbræt, hvor de kunne klamre sig til nogle remme: »Det var ret vildt at gå igennem en bølge, når han padlede ud gennem brændingen for at komme ud og vente på en bølge. Når man ligger i stævnen, vælter det ind over en«, fortæller Casper Steinfath om en barndom med leg som vigtigste fag på skemaet.

Om det er farligt? Ikke hvis man spørger Casper og hans far.

»Intet i livet er sikkert. Men den, der ved, hvad han gør, løber ikke så stor en risiko som amatøren«, siger Mike Campbell, mens vi er gået om bord i den lokale bryg med bølgesymbol, der smager af skumbad med grannåle.

»Lad dog barnet kravle hen og brænde sig en gang på ovnen, så sker det aldrig mere«, siger han og peger mod varmekilden, mens en ny gæst, Anders Højlund, er ankommet med et irish coffee-sæt i rygsækken, inklusive reservelattergaspatroner til flødeskummen.

»Kan du huske Dougs begravelse nede i La Grave? Han var en fantastisk skiløber, og vi var en dag på tur i skønt vejr. Han havde en protegé med, som han var ved at lære op til at være offpisteguide. Og så væltede den unge mand, og så ville Doug se til ham og faldt ned i en ’no fall zone’.

»Det fantastiske var, at han trods stejlhed og umuligt terræn landede perfekt, hver gang han rørte bjerget. Og han lavede et nyt sving for hver landing. Men til sidst var kræfterne så store, at hans nakke brækkede af whiplash, men han døde med et smil på læben«.

Siger Mike. For selv den dygtigste, der har respekt og viden om bjerget, kan komme forfærdeligt galt af sted. Og man fornemmer, at moralen er noget med, at deep play også handler om mænd, der dør med skistøvlerne på.

Fejl er vejen frem

Men selv om Casper blev opflasket med bølgesurfing af en far, der bestemt tager det med at lege dybt alvorligt, så var det hans afslappede onkel Tim, der blev den unge teenagers ideal.

»Jeg lå og ventede på en bølge ved øen Madeira. Jeg var 15-16 år, jeg var danmarksmester og var begyndt at vinde. Men det var blevet så seriøst det hele. Vi stressede allesammen. Så kom min onkel Tim pludselig. På et stand up paddleboard. Han stod højt hævet over os andre med cigar, stråhat og hawaiiskjorte. Det var bare så cool, den vej ville jeg gå«.

Siden har Casper Steinfath opnået at blive verdensmester på sit board fire gange, senest sidste år, hvor han vandt i 200 meter sprint foran Operaen i København. Det betyder, at han i dag kan leve af sine sponsorater.

Sidste år blev han også kåret som årets thybo, for hele egnen har profiteret på skumsprøjt og legelyst.

Men i marts fik han den sejr, der i dag betyder mest for ham selv, da han krydsede på stand up paddleboard fra Nordvestjylland til Kristiansand i Norge, 148 kilometer over et blæsende, iskoldt Skagerrak.

»Det skulle være marts. Koldt, blæsende og med ikke ret meget dagslys. Jeg har altid været fascineret af, at mennesker har fundet ud af at komme jorden rundt på havet, så det skulle ikke være en walk in the park«, siger Casper Steinfath.

»For mig er det en tredjegradsligning, hvor bølgerne, navigationen og min egen udholdenhed er de tre ubekendte«, siger verdensmesteren, der trods 60 procents fravær på Thisted Gymnasium fik flere 12-taller og et snit, så han snildt ville kunne læse medicin.

»Peter til Casper. Peter til Casper. Klunkevoks er på vej. Klunkevoks er på vej«.

For ’The Viking’, som han hedder i sporten, havde fået gnavesår i skridtet af våddragten på halvvejen. Et filmhold fulgte ham, og derfor var han måske lidt genert ved at smøre sig ind på de intime steder, da han tumlede ud af sengen og gjorde klar til at forlade Nordjylland klokken et den kolde nat i marts.

»Som vi siger her i Thy, vi er født i modvind. Vi laver allesammen fejl. Det er måden, vi redder dem på, der viser, hvem vi er«, siger Casper om et års intense forberedelser, der nær var sluttet på grund af et øjebliks befippelse.

Det er bare noget, vi leger

»Det er et lille skridt for menneskeheden, men et stort skridt for dig«, råber Casper Steinfath, da jeg jublende rejser mig fra havbunden.

På andendagen i skånsomt vejr lykkes det mig at komme op at stå. Det svære er at sætte alt på et (surf)bræt og presse sig op med armene i det sekund, bølgen begynder at bære. Men jeg klarede det.

Det, der i går virkede som tænderklaprende idioti, giver mening. Udfordringen er blevet vekslet med den varme i kroppen, man får, når man mærker de der små bobler i blodet.

Det gælder også Casper Steinfath. Han har brug for noget, der er svært på hans skala. I år var det turen til Norge, der var så stor en mundfuld, at det har skygget for hans sportslige resultater. Og lige nu er han faktisk lidt i tvivl.

Hvad er det næste mål? Han afventer bølgen, muligheden, fascinationen i horisonten. Den kommer, når den kommer. Selv en verdensmester må finde sig i usikkerheden.

For hvis livet var sikkert, var det jo slet ikke sikkert, at det var et liv.