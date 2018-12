Bundlinjen: Pas på – nu falder prisen på boliger

FOR ABONNENTER

Boligmarkedet får det sværere i 2019. De store prishop på boligmarkedet er en saga blot. Fællesnævneren for den nyeste statistik og de økonomiske prognoser for det nye år er, at prisstigningerne kommer til at flugte nogenlunde med lønudviklingen og inflationen. I de dyreste byer, København og Århus, kan der meget vel komme prisfald, som kan brede sig til hele landet.