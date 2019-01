Uffe Elbæk: Forskellen på Venstre og Socialdemokratiet er nuancer i grå

Mette Frederiksen skal ændre sin politik markant, ellers melder Alternativet sig klar til at vælte hendes regering på første arbejdsdag. Hvis ikke må hun finde sit flertal et andet sted, siger Uffe Elbæk, der er ked af at erkende, at han ikke længere kan se afgørende forskel på S og V.

Erkendelsen er kommet snigende i Uffe Elbæks bevidsthed i de seneste uger op mod jul, siger han.

Lige siden Alternativets politiske leder i sommer spillede sig selv på banen som statsministerkandidat, er han igen og igen blevet spurgt, om han nu også er helt sikker på, at han ikke vil holde hånden under S-leder Mette Frederiksen, skulle statsministerposten tilfalde en anden end ham selv.

»Der bliver hele tiden sagt: Ja, ender det så ikke med, at I peger på Socialdemokratiet efter valgaftenen alligevel?«, siger han.

Det har ført til snakke i hans parti om forskellen på hans modkandidater og deres politik. Og de snakke har gjort ham klogere, mener Uffe Elbæk. Særligt yngre partifæller og medarbejdere har rokket ved hans eget nostalgiske blik på det parti, der stod i spidsen for den regering, han selv var kulturminister i.

»Selvfølgelig vil der være en forskel på, om der kommer en Mette Frederiksen-regering eller en Lars Løkke-regering. Men der er altså nuancer i gråt til forskel, hvis man kigger på Venstre og Socialdemokratiet«, siger han og fortsætter:

»Det er en voldsom erkendelse at nå til, fordi jeg stadigvæk har et forhold grænsende til det romantiske til Socialdemokratiet. Jeg er barn af velfærdssamfundet, og Socialdemokratiet skal om nogen have ros for, at Danmark ser ud, som det gør i dag«.

Det samme nostalgiske forhold til det store arbejderparti har de unge medlemmer af Alternativet ikke, oplever Uffe Elbæk. Hvor han husker Svend Aukens grønne ambitioner, Mogens Lykketofts internationale udsyn og Jytte Hildens kulturpolitik, husker de Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydons ’nødvendighedens politik’.

»Mette Frederiksen gør for så vidt til en vis grad op med Helle Thorning-regeringens politik, men så flytter hun sig til gengæld på hele spørgsmålet om integration og flygtninge. Så hun gør op med én dårligdom, men indfører en ny. Det betyder bare, at mine unge kollegaer har et mere uromantisk forhold til Socialdemokratiet. Det var interessant for mig at erkende og at mærke efter den der lille flamme af håb inde i mit hjerte om, at Socialdemokratiet, aarh, de vil jo noget andet, når det kommer til stykket. Og så blive konfronteret med fakta«, siger Elbæk.

Et håb i hjertet

De fakta, han taler om, er et overblik, som ansatte i Alternativet har lavet. Opgørelsen når frem til, at Socialdemokratiet stemte sammen med V-LA-K-regeringen i 91 procent af alle afstemninger i folketingssalen i perioden 2016-18.

Til gengæld stemte Socialdemokratiet kun sammen med Alternativet og Enhedslisten i henholdsvis 67 og 55 procent af tilfældene i samme periode, og dermed er de to partier dem, som Socialdemokratiet har stemt sammen med færrest gange.

»Jeg må bare kigge på, hvordan virkeligheden er: Hvad er den førte politik? Hvad stemmer de? Hvad er ambitionsniveauet? Og så må jeg puste det der lys af håb i hjertet ud og kigge på virkeligheden i dag og ikke på, hvordan virkeligheden var for 20-30 år siden«.

Hvis vi forestiller os, at du ikke bliver statsminister, vil du så trods alt ikke foretrække Mette Frederiksen frem for Lars Løkke Rasmussen, hvis det skal være en af de to?

»Hvis I spørger mit hjerte, bliver jeg romantisk igen. Men jeg må bare sige, at med mit hoved kan jeg ikke se den store forskel. Nu har vi fået at vide, at Mette Frederiksen vil være børnenes statsminister, men det kommer ikke klart og tydeligt ud, om hun vil gøre op med integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet«, siger han og anerkender dog Socialdemokratiet for at ville gøre noget ved de laveste ydelser, de vil bare endnu ikke sige hvad.

»Jeg hører bare ikke et Socialdemokrati, der går ud og siger, at det er helt uacceptabelt at se den voksende fattigdom blandt børn, uagtet om de er hvide eller brune. At når de kommer til magten, vil de løfte de socialt udsatte familier, uagtet hvilket postnummer de bor i. Hvis Svend Auken havde levet i dag og kigget på den her klimakrise, havde han ikke accepteret tre havvindmølleparker. Han ville have sagt, at vi skal da mindst have ti. Det er da fuldstændig uambitiøst«, siger han.

Selv om Alternativet har udnævnt klimaet som sit altoverskyggende politiske projekt, er det ikke kun Socialdemokratiets grønne politik, han er uenig i. Partiets klimapolitik er ifølge ham ikke et seriøst svar på de alvorlige klimaforandringer, men det er ikke ét enkelt område, der gør, at han i dag har svært ved at se forskel.

»Socialdemokratiet og Venstre gik sammen om nordsøolien, om ophævelse af PSO og om solceller. Der er enighed om burkaer og ghettopakken. Det er der på mange politikområder«, siger Elbæk, der også påpeger, at den interne kritik til tider også har været mere udtalt i Venstre end Socialdemokratiet.

Har I et større værdimæssigt fællesskab med Venstre end med Socialdemokratiet efterhånden?

»Nu er det svært, fordi Inger Støjberg fører en i min optik rabiat politik, som jo bliver bakket op. Hun tegner Venstre, kan man sige. Men når Lars Løkke Rasmussen ikke står ved siden af Inger Støjberg, når han står ude i verden, når han tager til Marrakesh eller FN eller kommer hjem fra møder ude i Europa, oplever jeg, at han er mere ambitiøs på Europa-spørgsmålene. Og han forfægter nogle gange menneskerettighederne mere klart og siger, at selvfølgelig skal vi ikke bryde konventionerne. Det gør Henrik Sass (Socialdemokratiets gruppeformand, red.) ikke«.

Vil bedømme V og S lige hårdt

Men hvad vil Uffe Elbæk bruge sin nye erkendelse til?

Han fastholder, at Alternativet vil sætte sine mandater fri efter et valg. Det betyder, at de hverken kan tælles med i et flertal for eller imod hverken Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen, når det i en dronningerunde skal afgøres, om en af de to skal afsøge mulighederne for at danne regering. Og han er på det rene med, at det også kan betyde, at Lars Løkke Rasmussen får det første forsøg.

»Så vil han blive forhandlingsleder, og så vil han givetvis indkalde os. Så skal han på en eller anden måde sige, at han er blevet grøn overnight, at han har tænkt sig at tage 2.000 kvoteflygtninge, at han synes, Europa er fuldstændig afgørende for vores videre færd gennem de næste årtier, at han vil gøre op med fattigdomsydelser og integrationsydelser, og at det der med Lindholm er en helt forkert idé. Det gør han jo nok ikke«, siger Uffe Elbæk.