Overvågning af misdannelser hos nyfødte sejler

Hverken sundhedsmyndigheder eller forskere ved med sikkerhed, hvor mange babyer der bliver født med en misdannelse i Danmark. Heller ikke, selv om vi er et af de lande i verden, der registrerer misdannelser allermest.

Overvågning af misdannelser hos fostre og nyfødte er vigtig, fordi det kan være en advarsel om, at der er ting i vores miljø eller livsstil, der påvirker vores sundhed, og være med til at give forældre til børn med misdannelser et svar på, om det er udefrakommende påvirkninger, der har ramt deres barn.

»Medfødte misdannelser er en god indikator på, om vi omgiver os med sundhedsskadelige ting og stoffer, som kan ændre på vores genetik og sundhed. Så vi skal overvåge forekomsten nøje og i detaljer«, siger Anne-Marie Nybo Andersen, der er professor ved afdeling for Epidemiologi ved Københavns Universitet og forsker i årsager til misdannelser. Hun efterspørger blandt andet en en national database, der systematisk overvåger området, samt årlige rapporter.

»Der burde være et menneske i det her land, der havde det som arbejde at kigge de tal, der findes, grundigt igennem. Vi har dygtige mennesker, der er i stand til at gøre det. Nogen må tage styring i stedet for bare at lade det sejle«, siger Anne-Marie Nybo Andersen.

Politiken har fået en aktindsigt hos Sundhedsdatastyrelsen i andelen af registrerede misdannelser hos nyfødte på landsplan. Den viser, at 8,1 procent af alle børn født i 2016 havde en registreret misdannelse. 20 år tidligere var tallet 4 procent. Misdannelserne spænder fra let sammenvoksede tæer til alvorlige hjertefejl. Udviklingen i tallet kan skyldes forbedret diagnostik og registreringspraksis, vurderer eksperter og Sundhedsdatastyrelsen. Tallene er det bedste, man har, men de skal renses op og krydstjekkes med sygehusjournaler, siger eksperter. Blandt andet fordi Blandt andet er diagnostikken blevet bedre - og samtidig bliver nogle misdannelser bliver stående, selv om de senere afkræftes ved nærmere undersøgelser.

Karen Marie Lyng, der er afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen, medgiver, at de 8 procent skal tages med forbehold.

»8 procent er formentlig mere korrekt end 4 procent. Men om om der er tale en reel stigning, eller om tallene kan forklares med forbedret diagnostik og registreringspraksis, kan man ikke sige. Det vil kræve, at man går dybere ned i det, og det har vi hverken kompetencer eller ressourcer til«, siger Karen Marie Lyng, som er bekymret over, at tallene ikke kan tages for pålydende.

Heller ikke Olav Bjørn Petersen, der er overlæge på Aarhus Universitetshospital, hvor han diagnosticerer fostre med misdannelser, mener at tallene fra Sundhedsdatastyrelsen er præcise nok til at vurdere forekomsten af medfødte misdannelser.

»Jeg tror, at 8 procent er for højt og har ikke selv et sikkert tal. Jeg bliver tit spurgt af forældrene, men jeg ved det ikke«, siger Olav Bjørn Petersen, der også er formand for Dansk Føtalmedicinsk Database og ved siden af sit arbejde på hospitalet har fået til opgave af Sundhedsstyrelsen at få overblik over forekomsten af misdannelser. I seks år har han været i gang med at skabe brugbare data. Det er lykkedes i forhold til misdannelser af hjerte og rygmarvsbrok. En systematisk overvågning vil kræve mindst to ph.d.’er, siger han:

»På hjerte- og kræftområdet er der hele sekretariater, der overvåger udviklingen og leverer fantastisk data. Men graviditets- og fødselsområdet har ikke lige så stor politisk bevågenhed«.