Theilgaard var træt af snak om børnebørn. Er han mere fremtidsoptimist efter en vanvittig sommer?

Meteorologen Jesper Theilgaard opsagde sin stilling som vejrvært for at hellige sig klimakampen. Det går alt for langsomt, men de unges voksende bevidsthed giver trods alt håb.

Hvis fremtidens vejr bliver lige så deprimerende som denne fredag i december, går landets psykiatere ned med stress på grund af overarbejde. Det står ned i stænger på Strandvejen i et sådant omfang, at man føler sig som statist i den dystopiske science fiction-film ’Blade Runner’.

Det eneste positive, der er at sige om regnen og plusgraderne, skulle lige være, at det egner sig godt til samtaleemnet på Café Jorden Rundt i Charlottenlund, hvor meteorologen Jesper Theilgaard indtager sin morgenkaffe og en croissant.

For et år siden sagde den tidligere vært på DR ’Vejret’ sin stilling op for at kaste sig ind i kampen mod de globale klimaforandringer, som han har interesseret sig for, siden orkanerne sidst i 1990’erne begyndte at hærge Danmark.

På sin egen stilfærdige facon forsøger meteorologen at råbe verden op, hvilket han gør på sin blog og i foredrag. Men det kom også til udtryk i et interview her i avisen under overskriften ’Vejret er vanvittigt’, og som det i marts lød fra en frustreret Jesper Theilgaard:

»Jeg kan sateme love dig, at jeg møder mange klimaofre derude. Danske landmænd, der pludselig står med et kæmpe krater, fordi det regner over 100 millimeter på ingen tid, og jorden slet ikke kan optage så meget vand. Hold nu op med at udskyde problemet og kun tale om konsekvenserne for vores børn og børnebørn. Det sker lige nu«.

Man kan roligt konstatere, at vejret ikke har artet sig mindre vanvittigt herhjemme og på resten af kloden siden sidst, og efter en usædvanlig varm og tør sommer lader klimaspørgsmålet pludselig til at være blevet en folkesag og vigtig dagsorden op til næste folketingsvalg. På den baggrund burde der vel være plads til behersket optimisme?

»Det har været voldsomt at opleve, hvilken indvirkning sommeren har haft på folks bevidsthed, og landmænd, der spurgte, hvad fanden der sker. Sidste år var det lortevejr med en lang periode med ensartet vejr, hvor ingen løftede et øjenbryn. Men varme og tørke bliver synonymt med klimaforandringer, selv om man ikke kan lægge noget særligt i selve sommeren. Vi oplevet det før, men når der bliver talt meget om klimaet, sætter det tankerne i gang«.

For Jesper Theilgaard har den største positive overraskelse i det forgangne år utvivlsomt været de unge, der for alvor har taget klimasagen til sig.

»Deres adfærdsmønster begynder at ændre sig med de grønne studenterbevægelser, klimamarcherne og den 15-årige svenske pige Greta Thunberg, der blev synonym med kampen ved klimatopmødet i Polen. Det giver håb, at de unge tænker på sagen«.

Men hvad nytter det, når vi aldrig har sendt mere CO 2 ud i atmosfæren?

»Vi havde en periode fra 2012 til 2015, hvor udledningen stagnerede. De seneste par år er den steget noget igen, og det skyldes befolkningstilvæksten og den økonomisk vækst i verden, der giver et større behov for energi. Omstillingen tager lang tid, og det er en bekymrende tendens. Men der er så meget fremdrift i befolkningerne, at det alligevel giver grund til en vis form for optimisme – selv om man bliver i dårligt humør af at se ud på Strandvejen. Folkestemningen må gøre indtryk politikerne og selv de mange populister, der findes derude«, siger Jesper Theilgaard.

Skiftende humør

Nogle dage er han mere optimistisk end andre, og humøret afhænger af tallene. Den gode nyhed fra FN’s klimapanel er, at verden kan holde den globale temperaturstigning på de kritiske 1,5 grader, hvis landene handler i en fart. Den dårlige nyhed er, at flere stormagter anført af USA er fodslæbende, hvilket for nylig åbenbarede sig ved COP24-møder i Polen.

Men omstillingen og de teknologiske løsninger er allerede i gang, og for eksempel eksperimenteres der med at trække CO 2 ud af atmosfæren.

»Det er kun et spørgsmål om tid, og politikerne har afgørende betydning for tempoet. Ambitionsniveauet i Europa kan forhåbentlig smitte af på Kina og USA, men desværre er præsident Trumps lange fingre begyndt at vise sig. Ved klimatopmødet sidste år i Bonn sad amerikanerne mere på hænderne under forhandlingerne, men i Polen har de været langt mere aktivistiske med, hvad de vil og ikke vil«, siger Jesper Theilgaard.