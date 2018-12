Pernille Vermund kalder Lindholm »en halv løsning«

Fodlænke eller fængsel på ubestemt tid. Det bør være straffen til de over 300 udlændinge, der uden videre er flyttet fra Kærshovedgård Udrejsecenter i Ikast, mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

»Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi helst ser, at de her mennesker var frihedsberøvede, indtil de kunne sendes tilbage til deres hjemland«, siger han til Ritzau, efter at Politiken onsdag kunne offentliggøre tal, der viser, at myndighederne ikke har styr på over 300 udlændinge, der har opholdt sig på Kærshovedgård Udrejsecenter.

Af 447 udlændinge, som mellem 21. marts 2016 og frem til 26. november i år har været registreret som indkvarteret på centret, og som ikke længere er det, er 328 registreret som udeblevne. Tallet har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) oplyst til Folketinget. Hun peger på, at nogle af de udeblevne udlændinge kan være rejst hjem – det har man nemlig ikke pligt til at oplyse til myndighederne. Det er ifølge Martin Henriksen at fraskrive sig ansvaret.

Ifølge finansloven er det nu kun almindelige afviste asylansøgere, der kommer til at bo på Kærshovedgård, mens kriminelle udviste udlændinge i stedet skal bo på øen Lindholm i Stege Bugt.

Formand for Nye Borgerlige Pernille Vermund mener, at mørketallet er dybt problematisk, og at svigtet ligger hos regeringen. Men hun mener også, at Dansk Folkeparti bærer en del af ansvaret.

»Martin Henriksen mener, at de her mennesker skal holdes afspærret fra det danske samfund. Det er jeg enig med ham i, men det kommer jo ikke til at ske, så længe den færge kommer til at sejle«, siger Pernille Vermund.

»Dansk Folkeparti har slået sig op på, at det var en supergod idé med Lindholm, men det viser sig, at det bare er at flytte problemerne fra Kærshovedgård et andet sted hen. Nu er der jo bare nogle andre beboere i et nærområde til et nyt udrejsecenter, der bliver chikaneret«.

Kun en halv løsning

Ifølge regeringen og Dansk Folkepartis plan for øen Lindholm er det afviste asylansøgere, der har begået kriminalitet, personer på tålt ophold og udlændinge dømt til udvisning, der skal på bo Lindholm. Der skal stadig sejle en færge mellem Lindholm og Kalvehave, selv om det endnu ikke vides hvor ofte. Projektet er blevet kritiseret for at være symbolpolitik, og det er Pernille Vermund enig i.

»Det er i den grad symbolpolitik, og det kan måske have den effekt, at det får nogen til at rejse ud frivilligt – men det ændrer ikke på, at projektet er en halv løsning. Jeg kunne forstå Martin Henriksens udtalelser, hvis ikke det var, fordi hans parti gik ud og solgte Lindholm som en fantastisk løsning. Efter aftalen blev offentliggjort, var de så stolte, at de skålede i dåseøl, og hvad de nu ellers gjorde«, siger Pernille Vermund og fortsætter:

»Og nu går det op for dem, at deres gode løsning ikke er helt så god, som de reklamerede for«.

Pernille Vermund mener ikke, at der skal være færgeforbindelse mellem Lindholm og Kalvehave.

»Hvis man er udvist, fordi man har begået kriminalitet, må man holdes lukket inde et sted, hvor der kun er én dør ud – til udlandet«.