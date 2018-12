Taxadirektør halverer nytårspriser efter anklager om grådighed: 'Vi ville bare sikre chaufførerne en rimelig løn'

Ekstraordinært høje taxapriser har henover julen mødt kraftig kritik fra flere danskere. Nu tager taxaselskabet Taxi4x27 konsekvensen og sænker priserne med 50 procent den 31. december og 1. januar.

Det forklarer adm. direktør i Taxi4x27, Thomas RB Petersen, til Politiken.

»Vi er blevet hårdere ramt af prisstigningen, end vi havde forestillet os. Dels har mange borgere fravalgt os - vi kørte langt færre ture juleaften end sidste år. Og dels er vi blevet beskyldt for at være grådige. Vi vil ikke starte 2019 med en diskussion om grådighed, for det er slet ikke det, det handler om«, siger Thomas RB Petersen.

Ifølge taxidirektøren handlede selskabets prisstigninger henover julen om at kradse nogle af de penge ind, som vognmænd og chauffører har tabt på liberaliseringen af taxaloven fra december 2017.

Lovændringen har ifølge Petersen betydet, at der i dag kører 400-500 flere taxaer rundt i København, end der gjorde under den gamle ordning. Flere taxaer har betydet færre ture per chauffør, siger han.

»Jeg har talt med chauffører, som har fået halveret antallet af ture på en dag. Derfor tænkte vi, at vi i højsæsonen for taxikørsel kunne genvinde noget af den tabte fortjeneste. Det gør de i flybranchen, i hotelbranchen, med benzinpriserne og andre steder, hvor udbud og efterspørgsel følger hinanden«, siger Thomas RB Petersen og leverer et eksempel:

»For nylig røg et vandrør i min ejendom. Det var en hverdag, men VVS’eren ville have 3.500 kroner plus moms for at komme ud og kigge på det, fordi det var efter kl. 19. Derudover var det til dobbelt timetakst. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad prisen var, hvis det var nytårsaften, han skulle gøre det. Men selv om andre brancher fungerer sådan, uden folk løfter et øjenbryn, må vi bare erkende, at folk ikke accepterer at betale så meget for en taxatur«.

Hvad siger du til dem, der mener, at I har været for grådige?

»At det er helt forkert. De maleriske beskrivelser af, hvor slemt taxabranchen er, passer ikke. Der er brodne kar i alle fag, men vi kører mange tusinde ture hver dag, og langt de fleste kunder er tilfredse. Med prisstigninger forsøgte vi at sikre en fair pris til vores chauffører, men vi må bare erkende, at folk ikke ville finde sig i det«.

En skør taxalov





Han fastholder, at hensigten med selskabets prispolitik alene har været, at chauffører og vognmænd skal fastholde den samme omsætning, som de havde før. Prisnedsættelsen har derfor også affødt vrede reaktioner fra nogle chauffører i selskabet.

»Jeg er blevet ringet op af flere chauffører, som er meget sure over prisnedsættelsen. Det kan jeg sådan set godt forstå, for de skal jo stadig betale husleje og have mad på bordet. Omvendt kan jeg også godt forstå de borgere, der er blevet sure over de høje priser. Det er en balancegang, vi skal finde. Men i første omgang må vi rode bod på det, der er sket, og starte på en frisk i 2019«, siger Thomas RB Petersen.

Han håber, at han med sin udmelding kan sende et signal til resten af taxibranchen - og ikke mindst politikerne på Christiansborg.

Ifølge Thomas RB Petersen er kerneproblemet nemlig den nye taxalov.