En god dag for taxakunder – en dårlig dag for kasinorøver på Amager

Kasinorøver. En 33-årig mand røvede lørdag aften Casino Copenhagen på Amager Boulevard. Den unge mand, der ikke er tidligere straffet, slap afsted med byttet, men flugten vidnede om den begrænsede kriminelle løbebane. Da han havde fået udleveret for 1.600 kroner i jetoner, sprang han således først i vandet for at gemme sig, men da det blev for koldt, forsøgte han at gemme sig på en altan, hvor han senere blev anholdt.

Det begrænsede rov ærgrede den unge mand, da han senere blev fremstillet i grundlovsforhør: »Jeg har været der (på kasinoet, red.) før. Jeg skulle være løbet lidt længere frem og til venstre. Det er der, pengene er«. Pengene skulle være brugt til udbetaling af en lejlighed, fortalte den 33-årige mand, hvortil dommeren svarede: »Så har du tag over hovedet foreløbig« og kvitterede med 24 dages varetægtsfængsling.

–

Taxakunder. Det var liberaliseringen af taxaloven, der fik taxaselskaberne til at hæve priserne omkring jul og nytår i år. Men kunderne har været så utilfredse med beslutningen, at selskabet Taxi 4x27 nu har valgt at halvere priserne til nytår. »Mange borgere har fravalgt os«, forklarer taxiselskabets adm. direktør, Thomas RB Petersen. Han mener dog, det er urimeligt, at taxabranchen er blevet klandret for at være grådig på grund af prisstigningerne. De var et forsøg på at »genvinde noget af den tabte fortjeneste«, som den nye taxalov har været skyld i, forklarer han. »Flere chauffører er sure over prisnedsættelsen. Det kan jeg sådan set godt forstå. De skal jo stadig betale husleje og have mad«, siger han. Nu kan vi andre til gengæld også komme hjem nytårsaften.