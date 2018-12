Manglede indskud til en lejlighed: Hjemløs mand tilstår røveri mod kasino i København En 33-årig mand er søndag blevet fængslet i 24 dage efter at have tilstået røveri mod Casino Copenhagen.

Københavns Politi brugte det meste af lørdag aften på at lede efter gerningsmanden til et røveri mod et kasino på Amager.

Natten til søndag kunne politiet oplyse, at manden var blevet anholdt - og søndag har han været fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Dommervagt.

Ved grundlovsforhøret tilstod manden at have begået røveriet, og derefter blev han varetægtsfængslet i 24 dage frem til 23. januar.

Det oplyser central efterforskningsleder Søren Lauritsen fra Københavns Politi.

»Der er tale om et simpelt røveri, hvor gerningsmanden slap væk med jetoner og cigaretter«, fortæller efterforskningslederen.

Røveriet blev begået mod Casino Copenhagen på Radisson Blu Scandinavia Hotel, hvorefter gerningsmanden forsvandt.

Politiet modtog anmeldelsen lørdag klokken 18.41.

Ifølge Ekstra Bladet, der søndag var til stede i Københavns Dommervagt, er den sigtede en hjemløs mand. Han forklarede i retten, at han manglede penge til et indskud til en lejlighed, og derfor begik han røveriet lørdag aften.

Han er på sygedagpenge og sover 'rundt omkring', forklarede han videre.

Ifølge Ekstra Bladet fik manden udleveret jetoner for 1600 kroner under røveriet, hvorefter han stjal ni pakker cigaretter fra en bar og stak af.

Manden blev anholdt på en altan med sit udbytte på sig, efter at beboere på stedet havde kontaktet politiet, fordi en 'mistænkelig mand' luskede rundt.

»Jeg var først hoppet i vandet. Det var pissekoldt, og så forsøgte jeg at gemme mig på altanen«, sagde han i retten ifølge Ekstra Bladet.

Københavns Politi havde i første omgang ikke fået at vide, om gerningsmanden var lykkedes med at få værdier med sig fra kasinoet. Derfor var der i timerne efter røveriet blot tale om et røveriforsøg.

Men efter afhøringer af vidner og undersøgelser på kasinoet viste det sig, at gerningsmanden slap væk med værdier fra stedet.

Derfor er den anholdte blevet sigtet for røveri.

ritzau