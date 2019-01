En god dag for nytårsheltene og en dårlig dag for fyrværkeri-idioter

En god dag for...

Nytårshelte. En kvinde reddede nytårsnat en mor og to små børn fra en truende brand i Over Jerstal ved Vojens i Sønderjylland. Kvinden kom tilfældigt forbi familiens garage, som var blevet sat i brand af en nytårsraket omkring klokken 1, og den kraftige vind betød, at ilden var ved at brede sig til selve huset. Det skriver DR Syd. Kvinden fik banket familien op, og brandvæsenet nåede frem i tide til at forhindre skader på huset. Vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Bjørn Pedersen roser den handlekraftige kvinde . »Det kunne være endt rigtig galt«, siger Bjørn Pedersen til DR Syd. Også brandfolkene fortjener et kip med nytårshatten. På landsplan rykkede brandvæsenet ud 505 gange nytårsaften og -nat, oplyser Danske Beredskaber.

Og en dårlig dag for...

Fyrværkeri-idioter. Fyrværkeri er smukt, men i hænderne på de forkerte er det decideret modbydeligt. I København var der nytårsaften personer, som fyrede raketter af mod bygninger og altaner. Flere steder medførte det brande og skader på lejligheder. I et tilfælde brød en raket direkte gennem ruden og tændte ild inde i en bolig. Hovedstadens Beredskab kalder det »en stigende tendens«, som er »dybt uforsvarlig«. »Det er noget, vi er meget kede af. Der bor mennesker i lejlighederne, og det kan hurtigt blive farligt, hvis der kommer en raket flyvende ind gennem vinduet. Der er meget energi i pyroteknisk materiale, og det kan hurtigt få fat i inventaret på en altan og i en lejlighed«, siger Kristian Næsted, vagthavende operationschef i Hovedstadens Beredskab.