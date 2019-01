Storebæltsbroen er spærret efter uheld i blæsevejret

Varevogn er væltet, og det spærrer broen for trafik i begge retninger.

Storebæltsbroen er spærret for biltrafik i begge retninger på grund af et uheld.

Det oplyser Sund & Bælt på Twitter.

Ifølge Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi er der tale om, at en varebil er væltet på Storebæltsbroen.

Uheldet er sket i retning mod Fyn, men redningspersonalet skal også bruge det østgående spor til arbejdet på ulykkesstedet.

Tidligere oplyste Sund & Bælt, at der var risiko for, at Storebæltsbroen ville blive spærret tirsdag eftermiddag på grund af kraftig blæst.

Dette varsel blev dog ophævet sidst på eftermiddagen.

Hele eftermiddagen er bilister blevet frarådet at passere broen med vindfølsomme køretøjer i tidsrummet frem til klokken 21.

Ifølge politiet ventes Storebæltsbroen at åbne for trafik omkring klokken 20.15.

Opdateres

Ritzau