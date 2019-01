Video med dreng på fem år, der nægtes mad på Sjælsmark forarger: Kun små børn må få broccoli og kogte kartofler

Socialdemokraten Mette Gjerskov mener, at der er skabt et monster på Sjælsmark, efter hun har set video fra Udrejsecentret. En far har filmet, at hans søn nægtet lidt broccoli og nogle kartofler.

Tirsdag i denne uge omkring klokken seks forlod syriske, Mohammed Amin og hans søn Amin, deres værelse på Udrejsecenter Sjælsmark, hvor der bor omkring 250 afviste asylansøgere, heraf omkring 115 børn. De skulle til kantinen, da det er forbudt for familierne at lave mad på værelserne. Mohammed Amin skulle ikke selv have noget, men hans søn var sulten. Foran i køen stod en mor og hendes datter.

»Hun ville have mælk til sin datter, men Kriminalforsorgens medarbejdere, der serverer maden, siger, at hun har fået mælk, så det kan hun ikke få«.

Mohammed Amin besluttede sig herefter til at optage de næste par minutter med sin smartphone. Det fremgår, at drengen får en banan og noget salat, men han vil gerne have broccoli og kartofler.

»Jeg beder om noget broccoli og nogle kartofler. De siger nej. Det er kun til små børn«, fortæller Mohammed Amin. På den video, som han har lagt ud på YouTube, siger medarbejderen bag disken i kantinen henvendt til far og søn.

»Det er kun til de små børn, der ikke kan spise det der. De små børn, der ikke kan spise ordentligt. Og han har masser af tænder«.

Faren spørger gentagne gange: »Jeg siger, at det ikke kan være et problem med en lille kartoffel og lidt broccoli. Men de siger, at de ikke må give det til ham«.

Alt foregår afdæmpet. Mohammed Amin beder pænt, og medarbejderen svarer roligt, men konflikten er tydelig. Amin bliver ked af det, og scenen ender med, at han græder, mens faren tilkalder en vagt fra Kriminalforsorgen, der bekræfter, at medarbejderne ikke må give broccoli og kartofler til drengen. Herefter bliver faren vred og truer med at smide al maden på gulvet, uden at det dog sker.

På et tidspunkt siger medarbejderen, at der også skal være til de andre børn, men tilsyneladende er der tale om en regel, som medarbejderne på Sjælsmark skal følge. I den rapport, som Ombudsmanden kom med for nylig, har Kriminalforsorgen under punktet om kostens indhold oplyst, at »kartoflerne og broccolien er forbeholdt indkvarterede småbørn«.

Monsteret Sjælsmark

Politiken henvendte sig til institutionsleder Christian Høygaard fra Sjælsmark for at finde ud af, hvorfor reglen findes, men han henviste til Kriminalforsorgens presseafdeling. Her ønsker man ikke at kommentere den konkrete sag.

Ifølge Marianne Haugaard, der er talsperson for organisationen Sjælsmarks Venner, er reglerne fastlagt af Udlændingestyrelsen, men håndhæves af Kriminalforsorgen.

»Det er Udlændingestyrelsen, der har defineret reglerne. Amin blev fem år før jul, og det betyder, at han nu er to år for gammel til at få broccoli og kartofler«.

I de 16 måneder, hvor Politiken har skrevet om Sjælsmark, har børnene uophørligt været kede af at spise i kantinen. Dels på grund af maden, men også fordi de ikke kan lide de skænderier, der opstår i kantinen.

Da det er forbudt for pressen at besøge kantinen, har det aldrig været muligt at undersøge forholdene, men videoen giver ifølge Marianne Haugaard et indblik i, hvad der ofte sker. Hun bebrejder ikke medarbejderne, men reglerne.

»Det er præcis den nidkærhed, der betyder, at der opstår alle de her konflikter omkring maden«, siger hun og kalder reglerne for »vanvittige og bizarre«.

Også Mette Gjerskov fra Socialdemokratiet har set videoen.

»Vi har skabt et monster, når en dreng på fem år nægtes en kogt kartoffel på Sjælsmark«, skrev hun i går på Twitter.