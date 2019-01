Klaus Riskær indsamler vælgererklæringer med rekordfart

Det er imponerende, at det er gået så stærkt, siger valgforsker om Riskærs forsøg på at komme i Folketinget.

Klaus Riskær Pedersen er efter knap to måneder halvvejs med indsamlingen af underskrifter, der skal give ham plads på stemmesedlen til folketingsvalget.

Det fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets oversigt over digitale vælgererklæringer. Her har erhvervsmandens parti indsamlet 11.261 erklæringer.

Det er over halvdelen af de 20.109, der kræves for at blive opstillingsberettiget til Folketinget.

Men på trods af sin hurtige start mangler han stadig det sidste seje træk. Det siger Kasper Møller Hansen, valgforsker og professor ved Københavns Universitet.

»Vi har også set med andre nye partier som for eksempel Alternativet, at det gik meget hurtigt i starten, og så er de sidste underskrifter faktisk de sværeste at få ind«.

»Så selv om det er meget imponerende og uden fortilfælde, at det er gået så stærkt, kan han ikke være sikker på, at han kan nå helt i mål«, siger han til Altinget.

Folketingsvalget skal senest afholdes 17. juni

Klaus Riskær Pedersen mener selv, at det afhænger af, hvornår statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udskriver valget.

»Det bliver lidt et tidsspørgsmål. Støtten til partiet er meget jævn, og der har ikke været nogen pukler. Jeg får 100 til 300 erklæringer om dagen afhængigt af, hvornår på ugen det er og humøret hos folk«, siger Klaus Riskær Pedersen til Altinget.

De partier, der vil vælges, skal melde sig til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest 15 dage inden valgdagen. På det tidspunkt skal partiet være blevet opstillingsberettiget.

Det kommende folketingsvalg skal senest afholdes 17. juni i år.

Klaus Riskær Pedersen har tidligere været medlem af Venstre, som han repræsenterede i EU-Parlamentet, inden han blev ekskluderet.

Han forsøgte at blive folketingskandidat for Alternativet inden det seneste valg, men blev vraget af partiets politiske leder, Uffe Elbæk.

Andre forsøg på at blive opstillet for Kristendemokraterne og Konservative lykkedes heller ikke.

ritzau