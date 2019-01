Anklager i sag mod 16 bandemedlemmer: LTF planlagde drabsmission mod dødsfjender fra Brothas

Politiet har fat i de forkerte, advarer forsvarer for 16 LTF’ere i retssag om to drabsforsøg, som kan udløse lange fængselsdomme.

Da 16 maskerede yngre mænd stormede ind i Mjølnerparken 23. oktober 2017 med knive og køller i hænderne, var det en kampklar drabsaktion planlagt af bandegrupperingen Loyal To Familia rettet mod højtstående medlemmer hos dødsfjenderne fra Brothas-bandegruppen.

Således skærer anklager Maja Schiøtz sagen ind til benet, da hun fredag for første gang fremlagde den for retten på Frederiksberg.

Med klip fra overvågningskameraer i Mjølnerparken på Ydre Nørrebro i København viser anklageren, hvordan tre biler ankommer og en række mørke og maskerede skikkelser styrter ind i bebyggelsen. Kort efter vender de tilbage uden at have fået fat på Brothas-folkene og forsvinder igen.

Minutter efter dukker de op på den nærliggende Tagensvej, hvor 8-10 af mændene overfalder en yngre mand som venter på bussen.

»Muligvis er det overfald spontant opstået, men det er under samme kampklare og målrettet aktion«, sagde Maja Schiøtz.

Knivstik i ryggen

Hun viser fotos af den triste og sårede mand og hans dybe skader i hovedbunden og knivstik flere steder på ryggen. Han kunne være blevet bragt i livsfare, siger anklageren, hvis ikke han var blevet hjulpet af tililende borgere på Tagensvej.

De tiltalte sidder i fire rækker sammen med deres forsvarere. Omkring 10 betjente bevogter lokalet. Nævningene lytter fra deres pladser. Journalister og pårørende følger med fra tilhørerpladserne.

Sagen har stor bevågenhed. De 16 mænd, hvoraf de fleste er i begyndelsen af tyverne, er tiltalt for to drabsforsøg på i alt seks personer. Ved dom riskerer de en fordobling af fængselsstraffen på helt op til 20 år. 16 gange 20 år er en hidtil uset straflængde i Danmark og udløses i overensstemmelse med Folketingets nye bandebestemmelser i straffeloven.

En straflængde som flere eksperter i fredagens Politiken har udtrykt sig meget skeptisk om.

Kernen i sagen er 4 bevistemaer, som anklagemyndigheden og forsvarerne langt fra er enige om. Er der overhovedet tale om drabsforsøg? Kan alle tiltalte dømmes i begge forhold? Sker angrebene som led i en bandekonflikt, som kan udløse dobbeltstraffen og endelig det meste centrale tema: er det de rigtige gerningsmænd, som sidder på rækkerne foran anklageren?

Ud over videoovervågning er politiet kommet på sporet via aflytninger og teleoplysninger. Dna fra den overfaldne er fundet på en hammer i en af bilerne, som i forvejen var overvåget af politiet via en monteret gps, og på Tagensvej er bilerne blitzet af en fotovogn.

Klient var ikke til stede

Men de tiltalte kan tilsyneladende ikke klart identificeres alene ud fra billedmaterialet, og alle nægter sig skyldige. Forsvareren Michael Juul Eriksen bestrider under sine bemærkninger, at hans klient overhovedet var til stede.

Kan det ikke bevises, bør der ske frifindelse, mener han.

Forsvareren Mette Grith Stage kræver en tydelig og individuel behandling af de tiltalte i overensstemmelse med reglerne i retsplejeloven. Kan det bevises, at hendes klient deltog i bandeangrebet, skal det også kunne bevises, om han overhovedet havde til hensigt at begå drabsforsøg, fastslår hun.

En magtdemonstration

Forsvareren Rolf Gregersen afviser selve påstanden om drabsforsøg. Ingen medbragte skydevåben, og ingen blev ramt i det første angreb.

»Var det ikke snarere en magtdemonstration? En manifestation og ikke andet?«, spørger han.

En fjerde forsvarer vil påvise, at hans klient befandt sig et helt andet sted. En femte vil fremlægge bevis for, at hendes klient var på sin bopæl med sin telefon, hvor han på gerningstidspunktet surfede på nettet.

Sagen fortsætter tirsdag, hvor de tiltalte skal afhøres.