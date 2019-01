Admiral advarer mod russiske tilstande

Regeringen tager fat de helt forkerte steder, når den vil give Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste ret til at overvåge samfundsvigtige myndigheder og private virksomheder, mener kontreadmiral Torben Ørting Jørgensen.

Han advarer mod forslaget om, at staten skal kunne påbyde virksomheder og myndigheder at lade deres datatrafik og alle interne såkaldt stationære data overvåge af efterretningstjenesten. Ørting Jørgensen er i dag direktør i det private erhvervsliv og understreger, at kritikken er hans egen personlige.

I et indlæg på LinkedIn skriver kontreadmiralen, at »det ganske enkelt er helt uhørt, hvad en styrelse under Forsvarsministeriet har gang i. Under dække af oppustet tågesnak om Rusland og Kina forfølger man en agenda, der ikke løser de udfordringer, Danmark står over for. Lovændringerne leder tankerne hen på demokratisk praksis i Rusland frem for et moderne vestligt demokrati«.

»Efter min opfattelse bruger man bekvemt en trussel fra forskellige stater. Det er ikke irrelevant. Det tegner bare ikke et retvisende billede af de udfordringer, vi står over for«.

»Det, der interesserer dig og mig og fru Jensen, er de kriminelle, som prøver at snyde os, stjæler vores penge og undergraver tilliden til brug af de elektroniske netværk. Det er, som om fokus er drejet væk fra de problemer til i stedet at legitimere Center for Cybersikkerhed og statslige investeringer på dette område. «.

Torben Ørting Jørgensen fremhæver, at Center for Cybersikkerhed i flere år har haft en ordning, hvor myndigheder og virksomheder frivilligt har kunnet tilslutte sig den såkaldte netovervågning.

»Hvis nu centret var en åbenlys succes og havde givet uvurderlig støtte til virksomhederne, tror jeg ikke, der havde været behov for at lovgive. Kunderne var kommet strømmende til af sig selv. Men det er ikke sket.«, siger Torben Ørting Jørgensen.

I stedet skal Danmarks og danskernes forsvar mod både cyberkriminalitet og statslige aktører bygge på en bred folkelig forankring og inddragelse af alle ressourcer på området, herunder også private virksomheder, der beskæftiger sig med cybersikkerhed.

»Hele indsatsen drejer i den gale retning. Vi skal have en langt bredere diskussion, før vi fokuserer på én ting«.

Torben Ørting Jørgensen peger på Israel som et godt eksempel. Landet har placeret sit cyberforsvar direkte under statsministeriet og med et bredt fokus også på mere almindelig cyberkriminalitet, der alt andet lige udgør hovedproblemet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) til kontreadmiralens kritik.