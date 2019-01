Kristian Jensen afviser at sælge Radius: Det ville være at holde selskaber bag hidtidige bud for nar

Finansminister Kristian Jensen (V) kalder det »stærkt pinligt«, at Socialdemokratiet har trukket støtten til et igangværende udbud, der skulle føre til energigiganten Ørsteds salg af det sjællandske elnetselskab Radius.

Mod slutningen af processen har Socialdemokratiet meddelt, at de sjællandske elkabler er kritisk infrastruktur og derfor skal være ejet af forbrugerejede selskaber eller i en konstruktion, hvor det offentliges ejerandel er over 50 procent.

Det stemmer dårligt overens med et forlig mellem de nuværende regeringspartier samt R, S og SF fra 2015, hvori det hedder, at Ørsted »skal kunne foretage køb og salg af aktiviteter, hvis sådanne dispositioner vurderes at være kommercielt hensigtsmæssige«, fremhæver Kristian Jensen.

Men finansministerens fortørnelse ændrer ikke på, at han står tilbage med et problem. For det statsejede Ørsted brænder foreløbig inde med Radius, der skulle sælges, sådan at pengene kunne bruges på investeringer i grøn energi, der er selskabets nye fokus.

Hvad skal der ske nu?

»I første omgang kom de ikke af med det. Vi har ikke mulighed for – efter et åbent udbud – at skrælle alle andre fra og sælge til en på forhånd udpeget køber«, siger Kristian Jensen.

I kan afslutte den nuværende udbudsproces og begynde en ny på nye betingelser?

»I givet fald: Hvilke betingelser skulle det være: at vi gerne vil sælge, men ikke til alle? Hvad er det for et signal at sende? Danske pensionskasser investerer milliarder af kroner i udlandet – også i energiinfrastruktur. Hvis vi lige pludselig siger, at vi gerne vil have lov til at investere i udlandet, men udlandet må ikke have lov at investere i os, er vi med til at skabe en undergravning af den internationale frihandel, som vi er så kede af, at andre lande har gjort«.

Socialdemokratiet vil gerne sælge til et forbrugerejet selskab eller i en konstruktion, hvor staten ejer over 50 procent. Det åbner vel visse muligheder for salg?

»Det åbner ikke en mulighed, som jeg anser for at være realistisk på nuværende tidspunkt. Vi har sagt, at det her var et selskab, der så at sige skulle sælges i fri handel«, siger Kristian Jensen: »Hvis det havde været en principiel holdning fra Socialdemokratiet, skulle de have sagt det for over et halvt år siden, da vi begyndte den her proces«.

I kunne sælge til det forbrugerejede selskab SEAS-NVE. (Det sjællandske elselskab er et af fire købere, der var med i opløbet, red.) Hvorfor ikke gøre det?

»Fordi jeg mener, at vi pådrager os et ansvar over for de selskaber, der nu har brugt ret meget tid og kræfter på at byde på det her«, siger Kristian Jensen med henvisning til de tre andre selskaber, der også har budt:

»At sige: Vi blæser på det arbejde, I har gjort, de millioner, som I allerede har brugt på det her, fordi nu kan I ikke længere få lov at byde på det. Det ville være at holde de selskaber for nar«.

I kan også lade Ørsted sælge Radius til staten. Er det en mulighed?

»Jeg ved ikke, hvilket ejerskab staten skulle have, der var interessant«.

I kan også børsnotere Radius og lade Ørsted eje over 50 procent af aktierne. Er det ikke en mulighed?