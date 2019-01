Danmarks Statistik politianmelder ansat i gavesag

»Det er enormt trist, langt ude og helt ude af proportioner. Både, at I (Politiken, red.) er med til at sætte sådanne ting i gang, som er fuldstændig ude af trit med de almindelige gaveregler og så de konsekvenser, det her kan have for enkelte personer«, siger Martin Glarvig, der understreger, at han ikke kender til indholdet i politianmeldelsen.

Han siger, at der har været tale om »højtidsgaver« til mindre beløb samt gevinster i en konkurrence. Ifølge Geomatic har gaverne derfor været inden for rammerne af loven.

»Men det er klart, at når I så blæser det op, så lyder det meget mere voldsomt. Men vi er en ordentlig virksomhed, og vi ved godt, hvad vi må og ikke må«, siger Martin Glarvig.

Juridiske eksperter, som Politiken har præsenteret materialet for, er ikke i tvivl om, at forvaltningslovens gaveregler er overtrådt. »Alt det med kamuflere det som led i et lotteri og som højtidsgaver gør ingen forskel«, gentager Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet.

Han forklarer, at politianmeldelsen viser, at Danmarks Statistik foruden en overtrædelse af forvaltningsloven mener, at der også kan være tale om et brud på straffeloven. Fokus vil i første omgang være på paragraf 144, også kendt som bestikkelsesparagraffen, der vedrører offentligt ansattes uberettigede modtagelse af gaver. Den paragraf kan man dømmes bøde eller fængselsstraf i op til seks år for – også selv om der ikke foreligger nogen modydelse til gavegiveren.

»I betragtning af, at sagen har en vis samfundsmæssig interesse, må vi gå ud fra, at Københavns Politi ikke bare verfer den af som åbenbart grundløs«, siger professor Vestergaard, der peger på, at efterforskningen kan blive bredere end kun møntet på en statsansat.

»Det er ikke anmeldelsen og dens konkrete indhold, som er styrende for, hvad politiet skal foretage sig. De vil starte med at kigge på forhold omkring den person i Danmarks Statistik, som er i søgelyset, men de kan finde anledning til at gå videre og se på de samlede mønstre. Om der er andre medarbejdere eller ansatte andre steder, som på samme måde er blevet smurt. Det afhænger af, hvad den indledende efterforskning giver anledning til. Og hvis andre kun har fået småydelser, så er der en bagatelgrænse for, hvornår man sætter hele apparatet i sving«, siger Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet.