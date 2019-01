Da Støjberg forvandlede ni håndtryk til en national begivenhed

Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads. Fransk presse, svensk presse, tysk presse og hele den danske. 40 fotografer og journalister. Kulturminister Mette Bock fra Liberal Alliance. Elegante embedsmænd og -kvinder, kommunikationschefer og presserådgivere. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs spindoktor og trofaste følgesvend, Mark Thorsen. De er så tæt på hinanden, at nogen mener, han bor inden i hende. Folketingsmedlemmer. To dannebrogsflag med gyldne frynser på spyd, der krydser hinanden bag talerstolen, hvor Inger Støjberg om lidt skal stå og give ordene vinger.

Hun har gjort det igen. Forvandlet ni håndtryk til en national begivenhed. Ventende i spænding foran talerstolen de ni, som det hele drejer sig om. Tre, der ser ud, som om de stammer fra Afrika, et par stykker med asiatiske rødder og nogle fra lande, hvor befolkningen ligner danskerne.

Vi er her alle i dette fine og lyse nordiske rum med de vældige fyrretræsbjælker, fordi vi skal overvære ceremonien, hvor de ni bliver danske statsborgere.

For ifølge den nye indfødsretsaftale, som regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik 29. juni 2018, skal en ansøger fremover deltage i en grundlovsceremoni, hvis vedkommende ønsker at blive dansk statsborger. Til ceremonien skal ansøgeren skrive under på at ville overholde dansk lovgivning, herunder grundloven, samt optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne ved at give dem hånden. I fremtiden skal ceremonierne afholdes i kommunerne, men i dag er det ministeren selv, der står for uddelingen.

Så kommer ministeren. Den danske lov er en rødblond kvinde i høje sko og en klædelig sort-hvid kjole med røde nister.

»Det er en helt særlig dag«, siger hun og fortæller de ni, at de som deltagere i den første grundlovsceremoni er en del af danmarkshistorien. Hun taler om de retsprincipper og de frihedsrettigheder, som de nu skriver under på, at de bekender sig til. Om det fundament, de stiller sig på. Et fundament, som er skabt af generationer af danskere. Hun ved, at det har taget dem tid, og at det måske har været en sej kamp. Men sådan skal det være, for »det er noget helt enestående at blive tildelt et dansk statsborgerskab«.

Hun fortæller dem, at de nu skriver under på, at de vil overholde dansk lovgivning og respektere danske værdier. Derefter skal de give hånd til hende.

»Det er lige præcis i dét øjeblik, I bliver danske statsborgere«, siger hun.

En efter en rejser de sig, går over til bordet, skriver under, vender sig om, og til lyden af knipsende kameraer giver de hånd til hende. De første seks har intet imod, at der bliver taget billeder. De sidste tre ønsker det ikke.

Flere siger højt og tydeligt tak og smiler med hele kroppen. Sheryll Dufke er så rørt, at hun græder lidt.

»Det her betyder, at jeg får noget af mig selv tilbage, som jeg faktisk har haft i 27 år«, siger den unge kvinde. Hun er højgravid og skal føde om tre uger. Hendes rejse til Eigtveds Pagthus, håndtrykket og det danske statsborgerskab har ikke været nogen chartertur.

Levet på en løgn

I 1990, da hun var 4 år, kom hun fra Filippinerne med en dansk mand og en filippinsk kvinde. I mange år troede Sheryll Dufke, at de to var hendes mor og far. Hun voksede op i Helsingør i et hjem med for meget alkohol, for mange værtshuse og for lidt omsorg, og på et tidspunkt brød hun med de mennesker, som hun troede var hendes forældre, og søgte ly hos en plejefamilie, der blev hendes familie.

År senere viste det sig, at den kvinde og den mand, der have taget hende med til Danmark i 1990, ikke var hendes biologiske mor og far. Hendes rigtige far var ukendt, men hendes biologiske mor boede stadig i Filippinerne. Da Sheryll Dufke for et par år siden stod frem i tv-programmet ’De brændte børn’ og fortalte, hvordan det hele hang sammen, tog de danske myndigheder i 2017 statsborgerskabet fra hende og hendes søn. De var ikke danskere, men filippinere. Det skete, selv om hun i 2014 blev gift med Michael Dufke, som hun stadig er gift med.

Foto: Finn Frandsen Sheryll Dufke var lykkelig efter ceremonien, der krævede en underskrift og et håndtryk. Nu kan hun endelig kalde sig dansk statsborger - igen.

Alle fortalte hende, at misforståelsen ville blive rettet. Men det tog tid, Sheryll Dufke kom i dyb krise, og først i dag er det blevet klart for hende, at hun er dansk og altid vil være det.

»Det betyder alt for mit liv, at jeg har fået mit statsborgerskab tilbage. Jeg har ikke kunnet forlade landet i et år. Nu kan jeg være mig selv igen«.

Hun har forståelse for, at nogen kan føle det grænseoverskridende at skulle give hånd mod deres vilje.

»Men for mig er det ikke et problem. Jeg ville have givet hånd alligevel, og jeg har ikke tænkt på alt det med håndtrykket. Jeg har fokuseret på min egen sag«.