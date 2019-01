97-årig prins kørte galt, men ældre bilister er ikke farligere end andre

Debatten om ældres evner til at køre bil er blusset op i Storbritannien efter en bilulykke med dronning Elizabeths 97-årige mand. Men danskerne skal ikke være bekymret for de ældre trafikanter.

Efter Storbritanniens prins Philip i torsdags var involveret i en bilulykke, hvor han selv sad bag rettet, er mange briter overrasket over, at han stadig kører bil i en alder af 97 år.

Og kun to dage efter ulykken var dronning Elizabeths mand igen til fare for sig selv og sine omgivelser på vejene, da han blev spottet i sin bil uden sikkerhedssele.

Sagerne har ført til ophedet debat i Storbritannien om, hvorvidt og hvornår ældre mennesker bør fratages kørekortet, og især om det er forsvarligt at sidde bag rettet i en alder af 97 år.

Men ifølge flere undersøgelser skal vi i Danmark ikke være bange for de ældres køreegenskaber.

Ældre er ikke farligere billister

Det er en myte, at ældre trafikanter er farlige, forklarer DTUs trafiksikkerhedsforskning.

Havarikommissionen for vejtrafikulykker understreger i deres seneste rapport om ulykker med ældre billister, at ældre bag rettet ikke er mere farlige i trafikken end andre aldersgrupper.

Ældre billister er faktisk gode til selv at regulere deres kørsel og tilpasse den forholdene. De kører generelt heller ikke, når de opfatter forholdene som utrygge, som i tilfælde af dårligt vejr, mørke og myldretid. Og så overholder de fartgrænserne, skriver Ældre Sagen.

De nyeste tal fra DTUs transportvaneundersøgelse viser, at hele 64 procent af de 75 til 84-årige og 85 procent af de 65 til 74-årige i 2013 havde kørekort.

I Danmark var lovgivningen indtil 1. juli 2017, at ældre over 75 skulle forbi lægen hvert andet år for at forny sit kørekort. Og når de passerede 80 år skulle lægetjekket ske hvert år. Men Folketinget besluttede at afskaffe særreglerne for ældre bilister, fordi det ikke blev fundet bevist, at de havde en gavnlig effekt for trafiksikkerheden.

Siden 1. juli 2017 gælder de samme regler for gyldighed og kørekortfornyelse uanset alder. Alle kan få fornyet deres kørekort med en varighed af 15 år. Det foregår via Borgerservice og kræver ikke et lægetjek.

Gode råd til ældre billister

Men de ældre billister skal dog kunne lægge kørekortet fra sig, når det vurderes, at det ikke længere er sikkert.

Ældre Sagen har samlet ti spørgsmål, der kan hjælpe dig eller dine nærmeste til at afgøre, om det er på tide, at I stopper med at sidde bag rettet.

Føler du dig dårligt tilpas, nervøs eller frygtsom, når du kører?

Har du svært ved at tolke lyssignaler, vejskilte og markeringer på vejbanen?

Er din reaktionsevne nedsat i uventede situationer?

Tager du medicin, som påvirker din køreevne?

Har du svært ved at placere dig i den rigtige vejbane?

Har du svært ved at finde den rigtige nedkørsel til motorvejen - med risiko for at blive spøgelsesbilist?

Har du svært ved at orientere dig, selv på kendte steder?

Dytter de andre bilister ad dig?

Afslår venner og familie at køre med dig?

Har du fået bøder for trafikforseelser?

Hvis du kun svarer ja til et eller få af spørgsmålene, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at du bør lægge kørekortet fra dig. I stedet ville et bilistkursus være en god idé.

Det ser dog værre ud for dig selv og dine medtrafikanter, hvis du kan nikke genkendende til flere af spørgsmålene på listen. Så bør du overveje, om det er forsvarligt, at fortsætte med at sætte dig på førersædet i bilen, skriver Ældre Sagen på deres hjemmeside.

De fleste bilister stopper selv, men der er en lille gruppe, der ikke vil se situationen i øjnene. Og de udgør en risiko i trafikken og er til fare for dem selv og deres medtrafikanter.

»Her er det vigtigt, at familien træder til«, skriver Ældre Sagen.

Og måske er det også tilfældet med Storbritanniens prins Phillips. De seneste dage har de britiske medier skrevet meget om hans bilulykke og manglende evner i trafikken. Fra The Daily Mail lyder det blandt andet:

»Der er kun en person, som kan fortælle prins Philip, at han skal stoppe med at køre bil... men tør dronningen det?«.

Et spørgsmål, som briterne stadig venter svar på.