Pensionist er rystet over nye kørekortregler: Min 93-årige veninde kan sætte sig bag rattet uden spørgsmål, til hun er 108 år

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Da jeg for nylig passerede de 70 år, udløb mit kørekort, som jeg har haft de sidste 50 år.

Efter de gamle regler kunne jeg forvente en 2-årig fornyelse. Mod lægeattest. Ganske fornuftigt. Men reglerne er blevet liberaliseret, så nu er det en helt anden sag.



Jeg er sikker på, at loven vil blive ændret, når en 100-årig har forvoldt en spektakulær ulykke fx med en flok skolebørn



Jeg selv har en velbehandlet og stabil diabetes type 2. Derfor skal jeg fortsat i forbindelse med fornyelse af mit kørekort levere en lægeattest og får kun fornyelse for fem år.



Men jeg har en del venner og bekendte, der alle er omkring de 80. De har de sidste ti år fået fornyet kørekort hvert andet år mod lægeattest.

Efter de nye regler vandrer de uden videre ned til Borgerservice og får en fornyelse for hele 15 år uden andre spørgsmål end højest et 'Du fejler ikke nogel, vel?'

Ingen lægelig dokumentation. Jeg er senest bekendt med en 93-årig, der på samme måde har fået forlænget sit kørekort til den dag, hun bliver 108 år!

Hun har (sikkert klogt) på eget initiativ nu indstillet bilkørslen, selv om hun helt lovligt kan sætte sig ud og køre bil hver dag. Jeg er meget tvivlende over, om alle ældre er lige så fornuftige som hun.





Liberaliseringen af reglerne er så indlysende tåbelig, at man kan undre sig over, at nogen politiker har villet lægge navn til. Men det er sket.



Jeg er sikker på, at loven vil blive ændret, når en 100-årig har forvoldt en spektakulær ulykke fx med en flok skolebørn. Bare trist, at der skal det til, før politikere vil erkende deres fejltagelser.