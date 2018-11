Til lægen, der sørgede for at hendes far fik frataget kørekortet: Du tog det svære valg og gjorde det rette Jeg vil opfordre politikerne til at sikre, at demente personer med en diagnose som Alzheimers sygdom ikke kan få fornyet kørekortet.

I et indlæg i Politiken onsdag 7.11 har læge Sedrah A. Butt beskrevet de tunge problemer, der opstår for familien, når et af de nærmeste familiemedlemmer viser tegn på demens.

Det var en så god beskrivelse af situationen, at jeg ikke vil kommentere den yderligere.

Jeg vil blot sige, at hun gjorde det rigtige. Hun tog det svære valg og sørgede for, at faderen blev undersøgt på en hukommelsesklinik, hvor mistanken om begyndende demens blev bekræftet.

Det er uforståeligt, at Folketinget har kunnet vedtage en lovgivning, der som hovedregel giver fornyelse af kørekort i 15 år uden nogen form for lægeattest.

Jeg har kendskab til en person, der var i samme situation som faderen til Sedrah A. Butt. Hans børn fik også arrangeret, at han blev undersøgt for begyndende demens. Han fik stillet diagnosen Alzheimers sygdom, og børnene aftalte efterfølgende med ham, at hans bil blev solgt.

Det værste var nok, at han selv mente, at han fortsat skulle have sit kørekort fornyet.

Han henvendte sig derfor til Borgerservice i kommunen og ansøgte om fornyelse af kørekortet. Han fik rent faktisk i 2018 fornyet sit kørekort for 15 år frem til han vil være 97 år - trods diagnosen om Alzheimers sygdom. Han er for kort tid siden flyttet på plejehjem.

Jeg bebrejder ikke kommunens Borgerservice. De har intet personligt kendskab til pågældende og kan ikke af de tilgængelige oplysninger i deres IT-systemer se nogen form for helbredsoplysninger.

I sådanne tilfælde burde det være en pligt for den læge, der stiller diagnosen, at indberette til kommunen, at der skal skaffes lægeattest ved fornyelse af kørekort.

Lægen skal selvfølgelig ikke anføre nogen begrundelse, da der er tale om personfølsomme oplysninger.



Jeg vil opfordre Folketinget og ikke mindst justitsminister Søren Pape Poulsen til at tage initiativ til at revurdere de omtalte lovregler og som minimum sikre, at demente personer med en diagnose som Alzheimers sygdom ikke kan få fornyet kørekortet.