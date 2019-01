Merete Riisager: Jeg tror ikke, at Forældreintra er en af de største kilder til stress i vores samfund

Beskeder om Nikolajs glemte gummistøvler, det næste kaffe-kage-forældrearrangement eller måske en debat om relevansen af litteraturprojektet i 7.B kan være den nye kilde til stress.

Det mener regeringens nedsatte stresspanel, der har foreslået, at man nedlægger Forældreintra samt dens efterkommer i form af IT-systemetet Aula, og at man i stedet genindfører kontaktbogen.

Reaktionerne har været mange fra både forældre, lærere og politikere. Blandt undervisnings- og folkeskoleordførere medgiver man, at der er plads til forbedringer, men at Aula netop er den løsning, der skal rumme forbedringerne.

»Jeg medgiver gerne, at Forældreintra kan være et irritationensmoment, men om det ligefrem er en af de største kilder til klinisk stress i vores samfund, tror jeg nu ikke. Men anbefalingen fra stresspanelet er med til at sætte en vigtig debat i gang«, skriver undervisningsminister Merete Riisager til Politiken.

»Forældreintra er på vej på pension, når Aula overtager til sommer. Derfor er det oplagt, at vi tager en debat om, hvad Aula skal kunne, og hvordan det skal indrettes for, at vi undgår digital støj og meddelelsesforurening både for lærere og forældres skyld. Det handler i høj grad også om, hvordan vi bruger Forældreintra, og her kan skoler og forældre blive bedre til at sætte retningslinjer for kommunikationen«, lyder det fra undervisningsministeren.

Det nye fælles IT-system hedder Aula og skal benyttes helt fra vuggestue til sidste skoledag i 9. klasse. Her er idéen at samle al information i én platform, hvor det vil være muligt at sende beskeder til andre brugere, slå beskeder op på en fælles opslagstavle, samt tjekke en kalender, hvor forældrene kan booke skole-hjem-samtaler.

Plads til forbedringer

Selv om regeringens stresspanel, der består af 11 eksperter, også foreslår at sløjfe Aula, mener flere politikere, at der er potentiale i Forældreintras afløser.

Hos Socialdemokratiet har man sammen med SF og R bedt om et nyt møde med Aula, hvor flere forbedringer skal diskuteres.

»Der er ting, der skal ændres, netop fordi det kan stresse forældrene. Det gælder den store mængde af informationer eller for eksempel funktionen, hvor andre kan se, om man har åbnet en besked eller ej. At forældre kan skrive til forældre er måske heller ikke nødvendigt«, siger Anette Lind, der er undervisningsordfører for Socialdemokratiet, men som stadig ser potentiale i Aula.

»Jeg tror stadig, at der er brug for et digitalt system. Familiesituationerne er meget anderledes end dengang, jeg selv gik i skole, og børn har ikke nødvendigvis kun ét hjem, hvor de kan gå hjem og vise kontaktbogen«, siger Annette Lind.

Spørger man Alex Ahrendtsen, folkeskoleordfører for Dansk Folkeparti, giver panelets forslag mening i forhold til stress, men ikke i sammenhæng med skolen.

»Der er både fordele og ulemper med den digitale kommunikation i dag, men det ændrer ikke på, at vi kommunikerer med hinanden. Og jeg forventer en bedre håndtering af kommunikationen med det nye Aula«.

»Det ville da være dejligt, hvis man kunne tage kommunikationen tilbage til kontaktbøgerne, men det skal være op til kommunerne og skolerne. Hvis mange forældre finder det problematisk, kan de jo overveje at fravælge Aula i kommunen«.