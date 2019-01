Kommunal kontrol møder kritik: Værsgo', her er 51 udprintede sider af din facebookprofil to år tilbage i tiden

Fem eksempler på kommunal kontrol

Garagen er åben

En borger havde en diskusprolaps samt et ødelagt knæ og kunne derfor ikke arbejde. En dag blev han indkaldt til en opfølgningssamtale hos kommunen.

Ifølge en oversigt over kontrolenhedens observationer var borgeren blevet anmeldt for sort arbejde med biler, både og bådmotorer. Kommunen havde blandt andet foretaget såkaldte tilfældige observationer på borgerens bopæl. Her var noteret observationer fra 5 forskellige datoer over en periode på ca. 1 måned.

Der var på en dato eksempelvis noteret: »2 trailere med både. Garagen er åben, og der står 1 påhængsmotor«.

Eksemplet her er fra Justitias rapport og viser ifølge tænketanken kommunernes vanskeligheder ved at skelne mellem enkeltstående og tilfældige observationer og ulovlige observationer af systematisk karakter.

51 sider fra Facebook

Til et møde med kommunens sagsbehandler fik en borger fremvist 51 udprintede sider af sin egen facebookprofil fra to år tilbage.

Kommunens kontrolgruppe havde efter en anonym henvendelse fra en anden borger været inde at observere hende og hendes kæreste gennem hendes facebookprofil. Det var således også hendes kæreste, som kontrolgruppen ville observere, men da han ikke havde Facebook, observerede de begge parter gennem hendes profil.

Kommunen ville blandt andet vide, hvordan hun kunne bage boller og cykle, når hun nu var syg og havde svage arme, samt hvordan hun kunne gå tur med sine hunde, som hun havde lagt et billede op af. Borgeren beskrev, at hun følte sig overvåget, forfulgt og mistænkt uden grund.

Kommunens granskning fik ingen økonomiske konsekvenser for parret.

Tjekkede netflixforbrug

En 23-årig mand havde fået et alvorligt piskesmæld. Han var flyttet hjemmefra og fik derfor ressourceforløbsydelse som udeboende. Kommunen mente, at der var tale om en teknisk fraflytning for at få en højere social ydelse, så borgeren blev indkaldt til møde i kontrolenheden.

Borgeren havde frivilligt afleveret kontoudtog og lejekontrakt. På mødet blev han konfronteret med, at man havde oplysninger om hans brug af Netflix, Viaplay og Playstation. Der blev sat spørgsmålstegn ved, om han overhovedet var syg, da de jo kunne konstatere, at han kunne se en hel film. Borgeren blev også konfronteret med oplysninger om elforbrug hos både ham selv og hans forældre. Oplysningerne var indhentet uden borgerens, forældres eller udlejers viden, da kontrolenheden mente at kunne dokumentere, at forældrenes forbrug ikke var faldet nok til, at borgeren reelt kunne anses for flyttet.

Pres til samtykke

Flere kommuner forsøger at få borgerne til at give samtykke til uanmeldte besøg. Det sker i forbindelse med møder mellem kommunen og borgeren, hvor kommunen oplyser borgeren om, at kommunen ikke har ret til at kræve, at den kan komme på uanmeldt besøg, men samtidig anmodes borgeren om samtykke hertil.

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage, men mangel på samarbejdsvillighed hos borgeren fører i praksis til en kraftig øget mistænkeliggørelse.

Der kan således være sager, hvor borgere føler sig presset til at give samtykke til uanmeldte kontrolbesøg for at undgå at komme under mistanke om socialt bedrageri.

