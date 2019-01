Minister: Øremærket barsel går ud over barnet Beskæftigelsesministeren frygter, at nogle børn fremover får en kortere barsel med deres forældre.

Forhandlere fra EU-Parlamentet og EU's medlemslande blev torsdag enige om at øremærke to måneders barsel til hver forælder. Idéen er at få flere mænd til at tage barsel.

Det risikerer imidlertid at få en negativ effekt, så barnet samlet set får mindre tid med sine forældre i barselperioden, mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Her er tre skarpe spørgsmål til ministeren:

Hvad er problemet med den øremærkede forældreorlov?

»Vi har været imod den model, som nu er besluttet på europæisk plan, primært fordi det går ud over barnet.

»Det gør det på den måde, at hvis faren ikke tager to måneder, så bliver der samlet set en mindre barselsorlovsperiode. Det synes jeg er trist, fordi det betyder, at barnet så er mindre sammen med sine forældre.

I hvilke situationer frygter du, at faren ikke kommer til at tage barslen?

»Det kan der være mange eksempler på, hvor det ikke kan lade sig gøre, eller hvor man som familie har indrettet sig på en måde, hvor faren har det job, der måske giver flest penge. Det kan der laves mange modeller for.

»Jeg synes bare, problemet er det, at man ikke kan få lov til at indrette sig, som man vil.

»Når det er sagt, er jeg helt enig i, at det er en god idé, at mænd tager barsel. Det er ikke sådan et bagstræberisk synspunkt, jeg har, om at mænd ikke skal tage barsel.

»Jeg synes 100 procent, at mænd skal tage barsel, og mænd skal også i højere grad tage barsel end i dag. Jeg synes bare ikke, at det er noget, man skal beslutte ned i detaljen.

Nogle mener, at det er et skridt på vej mod bedre ligestilling. Har de en pointe?

»Der er ingen tvivl om, at det her kan hjælpe med, at flere mænd tager barsel. Så isoleret set er det et godt skridt i forhold til, at flere mænd kan vælge at tage barsel.

»Men det er et dårligt skridt i forhold til barnet. Man bliver nødt til at interessere sig for børnenes ve og vel.

»Det kan betyde, at der er børn, der kommer til at opleve, at deres forældre tager mindre barsel.

»Og når man ved, at de første 1000 dage i et barns liv er meget afgørende, så er det ærgerligt, hvis det måtte være konsekvensen, siger Troels Lund Poulsen.

ritzau