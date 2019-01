Frygten for at kritiske offentlige ansatte vil holde mund, tvinger Søren Pape til at give en forklaring

Justitsministeriets forslag til ny vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed har mødt kritik af eksperter. Nu vil SF trække justitsministeren i samråd for at forklare sig.

SF’s velfærdsordfører, Kirsten Normann Andersen, indkalder justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i samråd om Justitsministeriets stærkt kritiserede forslag til ændringer i vejledningen om offentligt ansattes ytringsfrihed.

»Regeringen bliver nødt til at gøre rede for, hvordan de forestiller sig, at ændringerne skulle kunne fremme de ansattes lyst og ret til at ytre sig kritisk om forhold, fordi det er dem, som sidder med den helt basale viden«, siger Kirsten Normann Andersen.

Ifølge forslaget, som er sendt i høring, vil offentligt ansatte fortsat være berettiget til at ytre sig som whistleblowere og give ikkefortrolige oplysninger til offentligheden. Men Justitsministeriet foreslår en række undtagelser fra offentlighedsloven, som de ansatte opfordres til at overveje, inden de siger noget.

Juraeksperter og de offentligt ansattes fagforeninger advarer om, at forslaget vil betyde, at whistleblowere fremover får sværere ved at råbe højt om kritisable forhold i den offentlige administration. De foreslåede ændringer er ment som en uddybelse til den oprindelige vejledning fra 2006, men kritikken lyder på, at de ansattes ytringsfrihed i stedet stækkes.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) afviser kritikken og udtaler torsdag til Politiken, at »formålet er på ingen måde at indskrænke ytringsfriheden eller i øvrigt at ændre reglerne, men alene at klargøre, hvad der allerede gælder«.

Kirsten Normann Andersen mener, at eksperterne har fuldstændig ret i deres kritik af ændringerne:

»Jeg tror ikke, at der er nogen, der overhovedet vil turde ytre sig kritisk, efter de her ændringer. For de vil slet ikke kunne gennemskue, hvornår det er okay og ikke okay at ytre sig. Og så er det lettere at tie stille. Men vi har brug for, at whistleblowerne råber op om kritisable forhold og ikke, at de får mundkurv på af Justitsministeriet«, siger hun.

DF tager det op med ministeren

Retsordfører fra Dansk Folkeparti Peter Kofod er enig i kritikken om, at vejledningen skal være retvisende, men han ser ikke, at »himlen er ved at falde ned i hovederne på os«, da reglerne ikke bliver ændret, uanset hvordan vejledningen ser ud: Offentligt ansatte skal stadigvæk sikres retten til at ytre sig.

»Men vi vil gerne se nærmere på det, fordi det skal selvfølgelig stå klart, hvad der er på den rigtige og forkerte side af stregen. Og hvis ikke det er tilfældet i ændringerne, giver det anledning til at rette vejledningen til«, siger han.

Kofod er dog af den overbevisning, at de kritiske fagforeninger selv har et ansvar for at fortælle deres medlemmer, hvad man må og kan i forhold til reglerne.

Dansk Folkeparti vil nu se, hvad høringssvarerne bringer med sig og derefter fremlægge de kritikpunkter, der måtte være, for justitsministeren.

»Vi vil høre, hvorfor Justitsministeriet har valgt at lave ændringer, som nu møder kritik af flere fagforbund, og om det giver anledning til, at man ændrer på det, så alle er glade«, siger Peter Kofod, som har tænkt sig at deltage, når SF trækker justitsministeren i samråd.