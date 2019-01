Ingen må være anonyme: Minister bryder løfte om at sikre børns privatliv i trivselsmålinger

21.000 færre elever end året forinden deltog i 2018-trivselsmålingen, mens 6.000 valgte at svare anonymt. Undervisningsministeren har lovet eleverne mulighed for anonymitet fremover, men det løfte holdt ikke.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) lovede sidste år, at skolebørn for fremtiden skulle have mulighed for at deltage anonymt i Folkeskolens årlige trivselsmåling.

Hun reagerede prompte på Politikens afsløringer af, at børn og forældre i flere år var blevet vildledt om, at de svar, som eleverne afgav, var »anonyme«. Men ikke blot blev elevernes svar registreret år for år med deres cpr-nummer og gemt på ubestemt tid, Politiken kunne også afsløre, at adskillige kommuner lavede individuel sagsbehandling af elever på baggrund af deres »anonyme« svar.

»Der skal være en mulighed for eleverne at svare på trivselsundersøgelsen anonymt«, sagde undervisningsministeren til Politiken 9. februar 2018.

I 2018-trivselsmålingen blev der som en nødløsning indført mulighed for, at børn kunne svare anonymt via papir. Undervisningsministeren fortsatte:

»Der vil formentlig til næste år komme en løsning, som bliver permanent, og hvor det er muligt for eleverne at gennemføre trivselsmålingen anonymt«.

Ingen anonyme svar fremover

Men ministerens ord kommer ikke til at holde. Undervisningsministeriet har oplyst til Version2, at muligheden for at svare anonymt fjernes fra fremtidige trivselsmålinger. Dermed vil alle elevers svar blive lagret på ubestemt tid med deres cpr-nummer.

Det samme princip gælder kommende trivselsmålinger på gymnasie- og erhvervsuddannelsesområdet samt på den forberedende grunduddannelse (FGU). Ministeriet oplyser opfølgende til Politiken, at man dermed »fastholder muligheden for at lave forskning, som på længere sigt kan forbedre elevernes trivsel«.

Politiken har spurgt undervisningsminister Merete Riisager, hvorfor hun ikke har efterlevet sit løfte om at lave en permanent løsning med mulighed for at give anonyme svar.

»Hvordan trivselsmålingerne gennemføres, er ikke noget, jeg som minister kan beslutte egenhændigt«, lyder det i et kort skriftligt svar fra Merete Riisager.

Hun henviser til, at en bred politisk forligskreds står bag de nye regler, og tilføjer:

»Der har været politisk enighed om at højne sikkerheden omkring indsamling og opbevaring af elevernes besvarelser samt informere elever, skoler og forældre. Det sker blandt andet ved, at skolerne nu skal bruge ministeriets it-værktøj, så hverken lærere, skoleledere eller kommunale medarbejder kan identificere enkeltelever eller samkøre data med andre systemer«.

21.000 færre deltog sidste år

Ved tidligere års trivselsmålinger har mange kommuner anvendt andre it-værktøjer end ministeriets, så kommunale fagfolk selv kunne tilgå børnenes individuelle svar og bruge dem i sagsbehandlingen. Den praksis var ulovlig, afslørede Politiken sidste år, og med ministeriets nye regler kan kommunerne ikke længere dykke ned i elevernes individuelle besvarelser.

Politikens afdækning af statens og kommuners håndtering af trivselsundersøgelserne affødte en voldsom kritik og debat. Undervisningsministeriet blev anmeldt til politiet og Datatilsynet, og mange forældre nægtede at lade deres børn deltage i trivselsmålingen.

Mistilliden til statens indsamling af elevers trivselsdata ser ud til at have påvirket undersøgelsen i 2018.

Ministeriet oplyser, at der i 2018 var knap 21.000 færre deltagere i trivselsmålingen end i 2017. Det bevirkede, at svarprocenten faldt med tre procentpoint fra 91 til 88 procent.

Af de deltagende elever svarede knap 6.000 anonymt via den midlertidige papirløsning, svarende til 1 procent.

Endelig har DR fortalt, at eleverne har undladt at svare på i snit 1 ud af 50 spørgsmål, hvilket er markant færre svar end i de tidligere års trivselsmålinger.

Forældre: Uden mig som Ofelia

På baggrund af ministeriets udmelding om at fjerne muligheden for anonym deltagelse har forældre i debatfora og på sociale medier allerede tilkendegivet, at deres børn ikke skal deltage.

