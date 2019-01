Mand får alvorlig hovedskade ved slag mod jernvæg

En mand har fået et svært hovedtraume ved en arbejdsulykke på et skib ved havnen i Esbjerg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Manden, der er 49 år, pådrog sig sine kvæstelser, da han faldt fra et køretøj på skibet og ramte en jernvæg med sit hoved.

Politiet modtog anmeldelsen om ulykken lørdag klokken 17.

»Manden bliver først kørt til behandling på Vestjysk Sygehus i Esbjerg, hvor de vurderer, at det er så alvorligt, at de vil have ham til Odense Universitets Hospital«, fortæller vagtchef Bjørn Pedersen.

Den kvæstede er fra Esbjerg og arbejder på havnen.

Hans pårørende er blevet underrettet om ulykken.

ritzau