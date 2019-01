Mand er fundet dræbt i vestjysk by - kvinde er anholdt

En 55-årig mand er søndag fundet dræbt i den vestjyske by Tim.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV Midtvest.

En kvinde er anholdt og mistænkt for drabet.

Alarmcentralen modtog kort før klokken 15.30 et opkald fra en kvinde om, at en mand havde brug for lægehjælp.

Det sundhedspersonale, som kvinden var i kontakt med, kontaktede efterfølgende politiet.

Da politiet nåede frem til adressen i Tim, var den 55-årige mand afgået ved døden.

Han var blevet stukket med en kniv.

Tim ligger mellem Ulfborg og Ringkøbing.

ritzau