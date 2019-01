Løkke åbner for at drøfte ny pensionsalder for nedslidte

Regeringen erklærer sig modvilligt klar til at drøfte lavere pensionsalder for nedslidte personer. Men efterlyser svar på, hvordan det skal ske.

Højest usædvanligt medfører Socialdemokratiets forslag om en lavere pensionsalder for nedslidte personer, at regeringen er lydhør over for forslag, der kan ændre den store tilbagetrækningsreform om danskernes pensionsalder fra 2011.

Hvad der i sidste uge blot var et valgudspil fra Socialdemokratiet under beskydning fra flere sider, fik pludselig politisk medvind, da DF-formand Kristian Thulesen Dahl meldte sig som en støtte. Tilmed er han klar til at indgå en politisk aftale inden et kommende folketingsvalg - også uden om regeringen.

På den baggrund erklærer Lars Løkke Rasmussen (V), at regeringen »lytter«. I første omgang bliver det formentlig op til finansminister Kristian Jensen (V) eller beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) at lægge ører til ideen, som regeringen egentlig har hældt ned ad brættet.

»Vi indkalder partierne til et møde, og så må vi bede dem om at gøre sig klar til det møde«, siger Lars Løkke Rasmussen, der dog sidder tilbage med en række ubesvarede spørgsmål:

»Hvad er det præcis for nogle forslag, de har? Hvordan skal de finansieres? Hvad tænker de om det?«

Forud er gået et specielt forløb.

En uge er lang tid i politik

I sidste uge fremlagde Socialdemokratiet et forslag med syv principper om differentieret pensionsalder, der skal rumme en ret til en tidligere pensionsalder end ellers, hvis en borger har været på arbejdsmarkedet i et endnu ikke nærmere defineret antal år ud over 40 år.

Hurtigt affødte det kritiske reaktioner. Finansminister Kristian Jensen kaldte forslaget for »fuldstændig ukonkret« og advarede om, at det vil koste langt mere end de tre milliarder, som Socialdemokratiet regner med. Ideen om at finansiere forslaget ved hjælp af blandt andet en ny skat på »overdreven spekulation« i finanssektoren blev af finansministeren stemplet som luftig.

Også Dansk Folkeparti var kritisk. Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF) bakkede op om ideen, men kaldte forslaget »en kende urealistisk«. Men i går afholdt det ikke partiformand Kristian Thulesen Dahl fra at stemple forslaget som et udmærket udgangspunkt for at forsøge at lave en aftale inden et folketingsvalg, der sikrer, at nedslidte kan gå tidligere på pension og dermed får, hvad han kalder en »værdig afgang fra arbejdsmarkedet«.

»Nu ligger der et udspil fra Socialdemokratiet, hvor de har syv principper, de mener, et nyt system skal baseres på, og jeg synes, der er gode takter«, siger Thulesen Dahl.

Imidlertid er det usikkert, hvad DF konkret vil ændre. Kristian Thulesen Dahl erkender, at forslaget fra Socialdemokratiet er »ukonkret«. Men han møder ikke selv op med yderligere.

»Vi har ikke nogen konkret model. Der er en masse beslutninger, der ville skulle træffes, hvis man skal lave sådan en model. Det siger sig selv. Og det er den forhandling, vi vil have«, siger han.

Fakta Pension Socialdemokratiet har foreslået en differentieret folkepensionsalder. Der skal være tale om en »rettighed« målrettet de mest nedslidte personer, hvad enten det er fysisk eller psykisk nedslidning. Modellen skal bero på »objektive kriterier«. Partileder Mette Frederiksen har nævnt, at det kan udløse ret til lavere pensionsalder end ellers, når man har arbejdet i et vist antal år ud over 40 år.

Ifølge regeringen lader det sig ikke gøre at lave en differentieret folkepensionsalder, der alene bygger på, hvor mange år en borger har været på arbejdsmarkedet, fordi de nødvendige historiske registre slet ikke findes. Derfor er det i dag en individuel vurdering af, hvorvidt en person er nedslidt, der kan føre til for eksempel seniorpension.