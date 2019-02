Idealistisk og kritiseret forkæmper: Menneskerettigheder handler om at begrænse magt

Sagen kort

Menneskerettigheder

Hvem? Morten Kjærum leder Raul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law i Sverige. Han var direktør for det danske Institut for Menneskerettigheder 1991-2008 og den første chef for EU’s European Union Agency for Fundamental Rights i Wien fra 2008 til 2015.

Hvad? I et interview i Altinget kritiserer Jonas Christoffersen, der for ti år siden efterfulgte Kjærum som chef for Institut for Menneskerettigheder, sin forgænger for at have været idealist og politisk tonedøv. Kjærum hælder til international ret, Christoffersen til dansk politik.

Hvorfor? Vi får i år et såkaldt paradigmeskift i dansk asylpolitik. Det betyder bl.a., at et barns selvstændige tilknytning til Danmark indtil barnets 8. år fremover skal tillægges mindre betydning, når det skal vurderes, om der skal gives opholdstilladelse.

