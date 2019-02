Tillid til din kollega kan koste dig jobbet i fremtidens cyberforsvar

Beskeden tikker ind på arbejdsmailen søndag aften fra en kollega, du er fortrolig med:

»Hej Sebastian – jeg er lidt på spanden inden mødet i morgen. Jeg kan ikke åbne præsentationen på min computer. Vil du åbne den vedhæftede fil og se, om det virker på din?«.

Sådan kan et ’simuleret angreb’ fra Center for Cybersikkerhed i fremtiden se ud, hvis et nyt lovforslag stemmes igennem i foråret. Hvis du åbner filen, bliver computeren inficeret og it-sikkerheden kompromitteret. Game over.

Lovforslaget vil give centeret, som er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste, mulighed for at lægge målrettede fælder ud for ansatte i offentlige myndigheder og private virksomheder. Formålet er at teste og højne it-sikkerheden, men alvorlige fejl kan også koste ansatte jobbet. Det er kritisabelt, mener fagforeninger, politikere og en ekspert i dagens Politiken.

Af lovforslaget fremgår det, at centret vil gøre sine angreb så virkelighedstro som muligt ved at benytte social engineering, som er psykologisk manipulation af et måloffer. Ved at indsamle offentligt tilgængelige oplysninger, f.eks. fra avisartikler eller åbne profiler på sociale medier, om medarbejdere vil centeret kunne gøre falske mails mere personlige.

Blandt de relevante oplysninger, der kan indsamles, nævnes navnet på medarbejderens ægtefælle, børn, husdyr eller fødeby. Oplysninger om den ansattes politiske eller seksuelle observans må ifølge lovforslaget ikke lagres, mens det er uklart, om de må anvendes.

Med den nye viden kan efterretningstjenesten skræddersy et simuleret angreb mod den pågældende medarbejder, som er uvidende om testen. Metoden kaldes spear-phishing – harpunfiskeri:

»E-mailen vil være udformet på en sådan måde, at den skal få medarbejderen til at sende oplysninger til centeret, som centeret kan benytte til at skaffe sig adgang til myndighedens eller virksomhedens netværk eller opnå særlige rettigheder i systemerne, f.eks. administratorrettigheder«, står der i lovforslaget, som fortsætter:

»Det vil være kendetegnende for spear-phishing-mails, at centeret udgiver sig for at være en anden for at franarre medarbejdere bestemte oplysninger. Centeret vil dog kun udgive sig for at være medarbejdere i den myndighed eller virksomhed, der er genstand for undersøgelsen«.

Som led i undersøgelsen kan centeret også gennemlæse medarbejderes e-mails og åbne filer på deres computere. De må også placere »usb-nøgler eller andre eksterne medier på myndighedens eller virksomhedens område, som potentielt giver fjernadgang til systemerne, såfremt en medarbejde indsætter mediet i sin pc«, står der i loven.

Fakta Lovforslag om cybersikkerhed Forsvarsministeriet sendte 7. januar en lov i høring, der skal give Center for Cybersikkerhed nye beføjelser til at beskytte samfundet mod cyberangreb. Hvis loven vedtages, kan centeret fremover tvinge offentlige myndigheder og private virksomheder til at blive tilsluttet centerets netsikkerhedstjeneste. Dermed kan centeret overvåge al data på netværket og potentielt afværge angreb, hvis de opdager noget mistænkeligt. Centeret vil også kunne lave simulerede angreb mod ansatte. Dansk Industri frygter, at overvågningen kan kompromittere følsomme forretningshemmeligheder. Tjenesten har siden 2014 været frivillig, men kun to virksomheder har frivilligt tilsluttet sig. Vis mere

Sikkerhedsfirmaer undrer sig

Ideen om simulerede hackerangreb har Center for Cybersikkerhed fået fra den private it-sikkerhedsbranche, der i årevis har tilbudt ’penetrationstests’ af virksomheder. Metoderne er de samme, for det handler om at skabe så virkelighedstro angreb som muligt. Sådan arbejder de ondsindede hackere nemlig, siger Jan Skovgren, sikkerhedsstrategichef i FortConsult:

»Det kan være en mail fra en kollega, der vil give dig fodboldbilletter, eller at chefen søger testpersoner til husets nye iPhone 10. Det kan også være en kollega, der ikke kan åbne en fil eller installere et program, som virkelig haster, og som spørger, om det virker på din computer. Det er en måde at få folk til at gå i fælden«.

Jan Skovgren ser ikke Center for Cybersikkerhed som en konkurrent, selv om myndigheden vil tilbyde en lignende service. Han undrer sig dog over, at centerets simulerede angreb ifølge lovforslaget kan få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen. Eller sagt på dansk: At ansatte kan blive fyret for at kvaje sig tilstrækkeligt.

»Når vi laver vores undersøgelser, går vi efter processen og ikke mennesket. Vi anonymiserer altid vores rapporter til ledelsen, så vi ikke hænger enkeltpersoner ud. Mig bekendt har vores tests aldrig haft ansættelsesretlige konsekvenser. Ideen er jo ikke at lave øvelsen for at finde ud af, hvem man skal fyre, men for at lære folk noget om sikkerhed«, siger Skovgren.