Jurister: Retssikkerheden er et lotteri

Tænketanken Justitia og Advokatsamfundet har gennem de seneste par år haft fokus på at finde principielle sager fra den kommunale forvaltning, som var egnede til trække i retten.

Ifølge vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson fra Justitia skyldes det, at kvaliteten af de kommunale afgørelser inden for det sociale område er faldet.

»Der er kommet en mere grænsesøgende afgørelsespolitik. Forvaltningen prøver grænserne for, hvor langt de kan gå, hvilket sikkert hænger sammen med, at de er presset økonomisk«, siger vicedirektøren.

»Nogle af de sager, som springer i øjnene, er afslag på hjælp, som borgere åbenlyst er berettiget til. Samtidig kan vi på det generelle plan se, at flere og flere sager bliver omgjort i Ankestyrelsen. Det er svært at forstå, at beslutningstagere accepterer så mange fejlafgørelser«.

Hvorfor interessere det jer?

»Det giver anledning til stor bekymring for borgernes retssikkerhed. Især fordi vi ved, at mange borgere ikke har ressourcerne til at gå videre med deres sag eller er bange for at gøre det, fordi de er afhængige af at være på god fod med forvaltningen«.

Hvad skal retssagen føre til?

»Vi mener, at retstilstanden skal ændres, så borgerne igen kan være trygge ved forvaltningens afgørelser. Det kan de ikke være i dag, når der er så mange uforståelige afgørelser og sager, som bliver omgjort. Det er nærmest som at være med i lotteri, når fejlprocenten er så høj«.

Ifølge Birgitte Arent Eiriksson har det ingen konsekvenser i dag, når kommunerne træffer forkerte afgørelser på de områder, som handler om ikkeøkonomisk hjælp til borgere, fordi man ifølge reglerne kun kan få erstatning, hvis et tab kan gøres op i kroner og øre.

Niels Arendt Nielsen fra Kommunernes Landsforenings enhed for socialpolitik medgiver, at der er en relativt høj andel af sager, som omgøres.

»Det skyldes ikke grusomme hensigter, men at vi har at gøre med kompleks lovgivning på det specialiserede socialområde. Det kan ikke undgås, at der i nogle tilfælde vil være sager, hvor kommunen ikke får oplyst en sag tilstrækkeligt. Det er også vigtigt at huske på, at kommunerne træffer tusindvis af afgørelser, men at borgerne kun vælger at klage i et fåtal af disse sager«, siger han.

Mandagens sag i retten i Nykøbing Falster er den første i Justitia og Advokatsamfundets retssagsprojekt, forklarer Birgitte Arent Eiriksson.

»Der forventes flere sager med nye principielle temaer inden for den kommunale forvaltning. Her afgøres virkelig mange sager, som borgerne er fuldstændig afhængige af«.