Regeringen holdt afgørende oplysninger for sig selv og fordrejede fakta før Irakkrigen

Irak-beslutningen er også et eksempel på den lille personkreds, der træffer afgørende beslutninger. Om beslutningsprocessen skriver historikerne:»at den var centraliseret omkring én person, statsminister Anders Fogh Rasmussen. Han synes kun at have rådført sig med få betroede rådgivere, såsom departementschef Nils Bernstein og beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen«.

Det er et centralt angrebspunkt for kritikerne af VK-regeringen, at den gav de centrale jurister i Udenrigsministeriet besked på at skrive en tekst, der gav et korrekt juridisk grundlag for krigsdeltagelsen. Det såkaldte folkeretsnotat ender med at konkludere, at der i tidligere FN-resolutioner var grundlag for at gå i krig, og at der ikke var behov for en ny resolution i FN’s Sikkerhedsråd, som Rusland og Kina ville blokere med veto.

Men jurister skrev ikke med ført hånd, konkluderer redegørelsen.

»Der er ikke fundet belæg for påstandene om, at regeringen gav folkeretsjuristerne instrukser om at finde et juridisk grundlag, der kunne underbygge regeringens beslutning om at deltage i den militære aktion i Irak«, hedder det i det omfattende værk.

Rasmus Mariager understregede ved præsentationen, at jura ikke er eksakt videnskab. Når situationen ændrer sig, så ændres fortolkningen af folkeretten også, forklarede han. »Det er naturligt, at juristerne løbende tilpasser deres rådgivning«, sagde Rasmus Mariager og tilføjede straks: »Det er ikke vores opgave at konkludere. Vi beskriver den historiske proces«.