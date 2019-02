TDC ser »med stor alvor« på ulovlig arbejdskraft i Huawei

Telegigantens kinesiske partner har to gange på under fire år overtrådt den danske udlændingelovgivning. TDC har før fyret Huaweis underleverandør for løndumping.

I milliardkontrakterne mellem TDC og Huawei er det, ifølge tidligere udmeldinger, indskrevet, at alle leverandører og underleverandører skal leve op til danske krav og regler.

Men den kinesiske virksomhed er i nu to tilfælde blevet grebet af myndighederne i at bruge ulovlig udenlandsk arbejdskraft.

Vi er naturligvis orienteret om sagen hos Huawei, som vi ser på med stor alvor og følger tæt. Udtalelse fra TDC Group

Først blev Huawei givet to bøder i 2015 for at forbryde sig mod udlændingelovgivningens regler. Og trods forsikringer om bod og bedring dengang er to kinesere nu blevet udvist af Danmark efter at have arbejdet for Huawei uden lovlig arbejds- og opholdstilladelse.

De to kinesiske arbejdere blev i torsdags snuppet af Københavns Politi under en kontrolaktion på Huaweis hovedkontor i Københavns Sydhavn. Det er lokaliteter, som firmaet lejer af TDC, der selv har sit hovedkontor et stenkast derfra.

Politiken har stillet en række spørgsmål til TDC om, hvordan firmaet kontrollerer sin partner og forholder sig til det kinesiske firmas nu gentagne brug af ulovlig arbejdskraft.

TDC svarer ikke på de specifikke spørgsmål, men skriver i en kort kommentar:

»Vi er naturligvis orienteret om sagen hos Huawei, som vi ser på med stor alvor og følger tæt«.

»TDC Group forventer, at vores underleverandører lever op til dansk lovgivning og følger gældende overenskomster. Det stiller vi også krav om i vore aftaler og kontrakter med vore underleverandører«, oplyser TDC, der på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer.

Fyrede Huaweis underleverandør i 2017

TDC indgik med virkning fra 2014 en 6-årig leverandøraftale til 4 milliarder kroner med Huawei om at drive og udvikle Danmarks største mobilnetværk, 4G-nettet, og i 2016 skrev TDC så under på en 6-årig kontrakt med Huawei om at levere udstyr og sikre kapaciteten af TDC’s kabelnet.

Netop på leverancen til kabel tv-nettet har TDC tidligere fyret Huaweis serbiske underleverandør Roaming Networks, der blev taget i løndumping. Arbejderne fik blandt andet ikke betaling for overarbejde og natarbejde, afslørede DR i 2017.

I en udtalelse dengang, som Huawei erklærede sig enig i, lød det fra TDC:

»Vi har indskrevet kravet om at leve op til danske arbejdsforhold i vores kontrakter, fordi det er afgørende for os. I dette tilfælde er der for stor usikkerhed om medarbejdernes forhold, og derfor kan Roaming Networks ikke udføre arbejde for TDC Group«.

Huawei skrev 10. december et åbent brev til Folketinget, hvori virksomhedens administrerende direktør forsikrede de folkevalgte om, at firmaet efterlever alle danske love og regler.

Det skete for at imødegå det voksende pres i den vestlige verden på Huawei efter spionagemistanker og frygt for kinesisk forstyrrelse af kritisk infrastruktur.