Medlemsfortegnelser på linjeret papir og organisationsdiagrammer med grovmotorisk håndskrift skal fælde LTF

Med beslaglagte papirer vil anklagerne have et varigt forbud mod bander i historisk grundlovssag.

FOR ABONNENTER

Hvordan beviser man, at en gruppe hårdkogte kriminelle er en forening som en badmintonklub og ikke blot et uorganiseret broderskab af døgnflueforbindelser? Frem til slutningen af august vil anklagemyndigheden i skikkelse af to høje habitklædte herrer fra statsadvokaten og politiet forsøge at overbevise Københavns Byret om, at sidste års midlertidige forbud mod bandegrupperingen Loyal to Familia (LTF) skal gøres permanent efter grundloven.