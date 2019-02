Per Stig Møller erkender og beklager fejl efter krigsrapport

De ansvarlige ministre burde have opdaget, at formuleringer om Iraks mulige besiddelse af masseødelæggelsesvåben var blevet strammet, mener daværende udenrigsminister Per Stig Møller.

Efter at have læst rapporten om Danmarks krigsdeltagelse i Irak erkender tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, at der er begået fejl. Det er beklageligt, hvis formuleringer er blevet strammet, og Folketinget ikke har fået retvisende oplysninger, men det er langtfra nok til at genåbne en undersøgelse af forløbet, siger Per Stig Møller.