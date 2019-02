Frank Grevil: Jeg håber, at mine venner og sympatisører vil arbejde for at få min dom ophævet. Jeg orker det ikke selv

Frank Grevil blev i 2005 dømt for at lække rapporter fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Han mener, at den nye krigsudredning giver ham oprejsning.

Frank Grevil har i en årrække boet i Flensborg syd for den danske grænse. Han følger derfor ikke så meget med i danske medier længere. Tirsdag i denne uge kunne den landskendte eksanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) dog ikke lade være med at læse med i fædrelandets nyhedsmedier.

Efter flere års granskning offentliggjorde Københavns Universitet den store udredning af Danmarks krigsdeltagelse gennem de seneste årtier.

Frank Grevils interesse var særligt rettet mod udredningens bind 3 om grundlaget for Danmarks involvering i Irak-krigen. Det bind indeholder to konklusioner, som Grevil især har hæftet sig ved. For det første viser udredningen, at de rapporter, som blev udarbejdet af FE forud for krigen i Irak, i meget høj grad var afskrift af britiske og amerikanske efterretningsrapporter. For det andet dokumenteres det, at den militære efterretningstjeneste langtfra var lige så sikker på, at det irakiske regime rådede over masseødelæggelsesvåben, som regeringen gav udtryk for i sin information til Folketinget og befolkningen.

Hvis vi spoler tiden 15 år tilbage, var det præcis de to forhold, Frank Grevil afslørede, da han som ansat i FE valgte at lække fortrolige rapporter fra efterretningstjenesten til Berlingske.

Lækagen kostede Frank Grevil jobbet og fire måneders fængsel, som han afsonede i Horserød Fængsel.

58-årige Frank Grevil har aldrig fortrudt sine handlinger, men sagen havde store private konsekvenser for ham. Han mistede sit job, endte bag tremmer og på avisernes forsider og kæmpede i årene efter dommen med depressioner og alkoholmisbrug.

I dag er han et bedre sted, og Frank Grevil føler, at krigsudredningen giver ham historisk oprejsning.

»Jeg synes, at det ville være på sin plads, hvis man nu ophævede min gamle dom«, siger han.

Frank Grevil tror ikke, at hans straffeattest stadig har pletter, og han er også ligeglad, for han skal ikke bruge den til noget i sit nuværende job som oversætter med speciale i tysk, engelsk, hollandsk og svensk.

»Og det er heller ikke, fordi det ville have den store betydning for mit liv, hvis dommen blev ophævet. Jeg har de venner, jeg har, og jeg føler egentlig, at jeg møder stor anerkendelse i befolkningen. Men man burde ophæve, mest for at sige, at det godt kan være, tiden ikke var moden til at frifinde mig i 2005, men nu er vi et andet sted«.

Demokratiske sjæl

Det var i 2004, at Frank Grevil besluttede sig for af lække fortrolige trusselsvurderinger til medierne. Han henvendte sig først til Politiken, men fik aldrig nogen tilbagemelding, og så gik han i stedet til Berlingske for at afsløre, at danske politikere sendte soldater i krig på et fordrejet grundlag.

At netop han skulle gøre det, var der næppe mange, som ville have gættet på. Frank Grevil var uddannet kemiingeniør, medlem af Mensa, bosat på Frederiksberg og medlem af partiet Venstre. Han havde gjort karriere i det danske forsvar og var blevet ansat som analytiker i FE kort før terrorangrebene mod USA i september 2001.

Frank Grevil blev dog hurtigt nedslået over, hvad han opfattede som et rystende lavt fagligt niveau i datidens FE.

Da Danmark besluttede sig for at deltage i krigen i Irak, blev Frank Grevil samtidig mere og mere frustreret over, at regeringen efter hans opfattelse gav et fordrejet billede af situationen i Irak til offentligheden og oppositionen. Frank Grevil havde selv været med til at skrive trusselsvurderinger, hvor FE vurderede, at der måske var masseødelæggelsesvåben i Irak, men at der ikke var »sikre oplysninger om det«. De forbehold var væk, da regeringen informerede befolkningen og oppositionen.

»Irak har masseødelæggelsesvåben. Det er ikke noget, vi blot tror. Vi ved det«, sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) eksempelvis.

For Frank Grevil var det ikke til at holde ud af at høre på.