Det ømme punkt: Troels Lund Poulsen skal spille både strisser, revisor og tryllekunstner

Torsdag begyndte de forhandlinger om tidlig tilbagetrækning, som statsminister Lars Løkke Rasmussen blev presset til af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, i Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) skal spille tre roller under forhandlingerne: strisser, revisor og tryllekunstner.

For det første skal han som en betjent i en dårlig politifilm rette spotlyset mod Mette Frederiksens ansigt og udfritte hende om, hvordan socialdemokraterne vil udmønte deres syv luftige principper om ret til tidligere tilbagetrækning for danskere, der har været længe på arbejdsmarkedet, i en konkret reform.

Hvor mange skal have ret til at trække sig? Hvem skal have ret, og hvem skal ikke? Hvor mange år skal man have været på arbejdsmarkedet, og hvad tæller med?

»Vi bliver nødt til at høre noget mere konkret fra partierne, så vi har et grundlag at have en diskussion ud fra«, sagde beskæftigelsesministeren ifølge Ritzau efter det første møde i torsdags. »Der er for mange fugle på taget. Men mon ikke vi nok skal få fanget nogle af de fugle i løbet af forhandlingerne«.

Men Mette Frederiksen forsøger at pålægge regeringen bevisbyrden og brugte lejligheden til at understrege, at regeringen er imod hendes nye rettighed. »Jeg sad ikke over for en regering, der sagde: Top, Mette, lad os lave en aftale«, sagde Frederiksen til Ritzau.

Mette Frederiksen ved, at alt, hvad hun siger, vil blive brugt imod hende til at løse Troels Lund Poulsens anden opgave som nidkær revisor.

Hver gang Socialdemokratiet åbner munden, vil der blive produceret en bunke papirer, der viser, at statskassen eksploderer, hvis modellerne bliver ført ud i livet. Regeringen har allerede ladet første byge af dommedagsnotater regne ned med nedadgående kurver og ruinerede statsfinanser.

Mette F. siger ja til al hokuspokus

Endelig skal Troels Lund Poulsen som en tryllekunstner forvandle et bluffnummer til et slagnummer: seniorførtidspension.

Seniorførtidspensionen blev opfundet i den tilbagetrækningsreform, som Lars Løkke Rasmussens daværende VK-regering blev enig med Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om i 2011. Her kappede forligskredsen 2 år af efterlønnen og fremrykkede stigningen i pensionsalderen.

Det gav et yderligere bidrag til at sikre, at statens finanser kan betale fremtidens velfærd. Til gengæld fik især Dansk Folkeparti og Radikale Venstre tæsk af Socialdemokratiet for at lade de nedslidte i stikken ved at beskære efterlønnen.

Nej, nej, forsikrede de to partier. Vi har fundet på noget endnu bedre: seniorførtidspension.

Lige så flot som det lød med en ny ordning til arbejdstrætte seniorer, lige så tømt for reelt indhold var den. Seniorførtidspension er ikke en ordning i sig selv. Det er et alternativt spor til at opnå førtidspension. I stedet for de mange arbejdsprøvninger, der går forud for en tilkendelse af førtidspension, kunne mennesker tæt på pensionsalderen søge af et alternativt spor. Men kriterierne for at få tilkendt førtidspensionen har været de samme, og de stærkt svingende fortolkninger af loven fra kommune til kommune gør det umuligt for en ansøger at gætte, om man er købt eller solgt.

Det er, populært sagt, en hurtigere vej til et afslag. Derfor er det vanskeligt at tage de bestyrtede besværgelser fra f.eks. Venstres Hans Andersen alvorligt: »Det er helt åbenlyst, at den ikke fungerer godt nok«, siger Venstres beskæftigelsesordfører.

Men seniorførtidspensionen fungeret fuldstændig efter hensigten. Det var et politisk skjold, der skulle bruges til at reflektere beskyldninger for at svigte de nedslidte, og som sådan har det fungeret perfekt.