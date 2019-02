En god dag for teenagere og pensionister og en dårlig dag for unge og midaldrende

En god dag for ...

Teenagere og pensionister. Hvad er lykke, og hvornår i livet er vi mest lykkelige? De spørgsmål har optaget filosoffer, forfattere og videnskabsfolk siden tidernes morgen, og nu mener britiske forskere at have fundet svaret. I en ny undersøgelse omtalt i Times har forskerne kortlagt mere end en million briters svar i meningsmålinger foretaget af det statslige statistikbureau i Storbritannien. Deltagerne er blevet bedt om at vurdere deres egen tilfredshed, selvværd, lykkefølelse og angst, og der tegner sig et mønster: Folk er mest lykkelige som 16-årige og som 70-årige. Folks tilfredshed med tilværelsen daler betragteligt, når voksenlivet sætter ind med børn, karriere og huslån. Kurven rammer et lavpunkt omkring 50-årsalderen, men begynder så igen at stige, indtil man som 70-årig igen føler sig lykkelig.

En dårlig dag for ...

Unge og midaldrende. Alle os stakler, der for længst har glemt teenageårene, men heller ikke kan skimte den sidste dag på arbejdsmarkedet i en nær fremtid, må altså leve med, at vi statistisk set går en mindre lykkelig fremtid i møde, hvis vi minder om briterne. Der er dog forskel på niveauet af lykkefølelse i alle aldre, og forskerne fra Resolution Foundation har også undersøgt, hvilke faktorer der særligt spiller ind på tilfredsheden med livet. Kvinder er generelt lidt mere tilfredse end mænd, og for alle køn hjælper det at være i et fast forhold, at eje sit eget hjem, at have et godt helbred og at være i arbejde. Endelig kan det godt være, at man siger, at penge ikke gør dig lykkelig, men det passer ifølge rapporten ikke. Lykkefølelsen stiger ret entydigt i takt med årsindkomsten.