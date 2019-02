Spionagemistænkte Huawei leverer it-udstyr til dansk politi og forsvaret

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er stærkt bekymret over techgiganten Huaweis forbindelser til den kinesiske stat og efterretningstjeneste. Alligevel benytter Forsvarsministeriet selv Huawei-udstyr til sin daglige kommunikation.

Det fremgår af en kortlægning af Huawei-produkter i staten, som Politiken har foretaget. Kortlægningen er ikke udtømmende, men viser, at ni centrale myndigheder, heriblandt også Statsministeriet, Skatteministeriet og Rigspolitiet, benytter Huawei-enheder.

Selv om flere af myndighederne beskriver deres brug af Huawei-udstyr som begrænset, skal brugen ses i lyset af de spionageanklager, som USA og flere af Danmarks nærmeste forsvarsallierede har rettet mod Huawei. Claus Hjort Frederiksen udtalte selv under et samråd om Huawei 22. januar, at regeringen er bekymret over Huaweis forbindelser til den kinesiske stat og tager sagen meget alvorligt.

»Vi har da et problem. Et stort problem«, sagde Claus Hjort Frederiksen efter samrådet ifølge ITWatch og åbnede for at udelukke bestemte leverandører fra bygge det kommende 5G-telenet.

Trods bekymringerne bekræfter Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i en mail, at ministeriet benytter Huawei-udstyr. Det sker dog kun i netværk, hvor de ansatte kun må behandle oplysninger, som ikke er fortrolige – såkaldte ikkeklassificerede netværk.

»FMI anvender kun et begrænset antal Huawei-mobilkomponenter, og de indgår ikke i de klassificerede netværk, hvilket er den kritiske del af vores netværksinfrastruktur«, skriver FMI og tilføjer, at »vi er opmærksomme på debatten om Huawei-produkter og følger udviklingen tæt«.

It-sikkerhedsekspert Peter Kruse undrer sig over Forsvarsministeriets svar:

»Der kommer masser af trafik igennem det ikkeklassificerede netværk, som kan være værdifuld for en fjendtlig aktør. Desuden ser vi indimellem, at fortrolige oplysninger lækkes via de ikkeklassificerede netværk, enten fordi medarbejdere begår fejl, eller fordi de er magelige. Det kan være nemmere lige at sende noget over det åbne netværk, og så sker der et datalæk«, siger Peter Kruse, som er grundlægger af sikkerhedsfirmaet CSIS.

Rigspolitiet og politikredsene er de institutioner i staten, der ser ud til at bruge mest Huawei-udstyr. Siden 1. januar 2017 har politiet indkøbt 15 forskellige Huawei-produkter, fra mobiltelefoner til modemmer og routere, viser en aktindsigt. Rigspolitiet har ingen kommentarer.

I øjeblikket overvejer mindst 12 stater, heriblandt 7 Nato-lande, af sikkerhedshensyn at udelukke Huawei fra at opbygge deres fremtidige 5G-telenetværk. USA og Taiwan har desuden nedlagt forbud mod Huawei-produkter i staten, mens Tjekkiet advarer offentligt ansatte mod at håndtere følsomme oplysninger med Huawei-produkter. Japan og Polen barsler med advarsler eller egentlige forbud.

USA’s udenrigsminister, Mike Pompeo, advarede i sidste uge Danmark og andre allierede mod at benytte Huawei-udstyr, da det kan få konsekvenser for partnerskabet med USA:

»Hvis det udstyr er lokaliseret, hvor vi også har vigtige amerikanske systemer, gør det det sværere for os at være partnere med dem«, sagde han ifølge Reuters.